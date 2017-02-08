Председатель общества по защите прав потребителей «Гарант» решил поставить на место «Казахтелеком»

Жаслан Айтмаганбетов подал в суд на оператора связи и потребовал компенсацию морального вреда

Председатель карагандинского общества по защите прав потребителей «Гарант» Жаслан Айтмаганбетов решил поставить на место «Казахтелеком». Он подал в суд на оператора связи. А все из-за того, что тот выставил защитнику прав потребителей счет за телефон, которым он не пользовался.

В суде Жаслан Айтмаганбетов рассказал, что компания «Казахтелеком» уклоняется от расторжения договора с ним. Потому что он еще в июне написал заявление об отказе пользоваться телефоном. Однако монополист его проигнорировал, а потом прислал потребителю квитанцию со счетом 1684,89 тенге. Жаслан Болатович посчитал это нарушением своих прав и обратился в суд.

Юрист карагандинского филиала «Казахтелекома» попросил суд в иске отказать. Он заявил, что оператор связи еще в июне расторг договор с Жасланом Айтмагамбетовым. А счет ему выставили по ошибке. Сбой дала автоматическая центральная биллинговая система. По словам юриста, в связи с этим Карагандинская дирекция телекоммуникаций принесла истцу извинения за причиненные неудобства.

Однако Жаслан Болатович настаивал на том, что нарушены права потребителя. Ведь нарушение есть: «Казахтелеком» выставил ему неправильную квитанцию. Получив ее, потребитель испытал негативные эмоции. А это основания для иска и требования компенсации морального ущерба. Чтобы проучить монополиста, Жаслан Айтмагамбетов потребовал взыскать с «Казахтелекома» 50 тысяч тенге за моральный вред, 1739 тенге за оплату госпошлины и 218 тенге – за отправку письма.

В итоге суд отказал в иске председателю общества по защите прав потребителей «Гарант». Он счел, что права Жаслана Айтмагамбетова не нарушены: оператор связи аннулировал долг, расторгнул договор и принес извинения.

Апелляционная коллегия оставила это решение районного суда в силе.

«Судом первой инстанции обоснованно указано, что информирование истца о погашении задолженности и взыскании суммы в случае неоплаты в судебном порядке не имеет правовых последствий, — сказано в постановлении Карагандинского областного суда. — Данные сведения нельзя отнести к цели нанесения физических или нравственных страданий, умалению или лишению личных неимущественных благ и прав физических лиц».