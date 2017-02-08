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Жаслан Айтмаганбетов подал в суд на оператора связи и потребовал компенсацию морального вреда
Председатель карагандинского общества по защите прав потребителей «Гарант» Жаслан Айтмаганбетов решил поставить на место «Казахтелеком». Он подал в суд на оператора связи. А все из-за того, что тот выставил защитнику прав потребителей счет за телефон, которым он не пользовался.
В суде Жаслан Айтмаганбетов рассказал, что компания «Казахтелеком» уклоняется от расторжения договора с ним. Потому что он еще в июне написал заявление об отказе пользоваться телефоном. Однако монополист его проигнорировал, а потом прислал потребителю квитанцию со счетом 1684,89 тенге. Жаслан Болатович посчитал это нарушением своих прав и обратился в суд.
Юрист карагандинского филиала «Казахтелекома» попросил суд в иске отказать. Он заявил, что оператор связи еще в июне расторг договор с Жасланом Айтмагамбетовым. А счет ему выставили по ошибке. Сбой дала автоматическая центральная биллинговая система. По словам юриста, в связи с этим Карагандинская дирекция телекоммуникаций принесла истцу извинения за причиненные неудобства.
Однако Жаслан Болатович настаивал на том, что нарушены права потребителя. Ведь нарушение есть: «Казахтелеком» выставил ему неправильную квитанцию. Получив ее, потребитель испытал негативные эмоции. А это основания для иска и требования компенсации морального ущерба. Чтобы проучить монополиста, Жаслан Айтмагамбетов потребовал взыскать с «Казахтелекома» 50 тысяч тенге за моральный вред, 1739 тенге за оплату госпошлины и 218 тенге – за отправку письма.
В итоге суд отказал в иске председателю общества по защите прав потребителей «Гарант». Он счел, что права Жаслана Айтмагамбетова не нарушены: оператор связи аннулировал долг, расторгнул договор и принес извинения.
Апелляционная коллегия оставила это решение районного суда в силе.
«Судом первой инстанции обоснованно указано, что информирование истца о погашении задолженности и взыскании суммы в случае неоплаты в судебном порядке не имеет правовых последствий, — сказано в постановлении Карагандинского областного суда. — Данные сведения нельзя отнести к цели нанесения физических или нравственных страданий, умалению или лишению личных неимущественных благ и прав физических лиц».
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Какой-никакой, а PR.
Хрупкий орех
08 февраля, 2017 в 16:42
Может стоило этому «защитнику» попросить проверить, а на нем ли одном произошел сбой? Может таких квитанций выставлено тысячи и сотни уже оплачены?
Спиро Хетович
08 февраля, 2017 в 17:25
Я так понимаю с этой целью юрист и судился. Ведь он общественный защитник, поэтому и хотел показать, монополисту, что так нельзя. Кто из людей будет судиться из за 1500 тенге, больше затратишь и нервов потратишь на это. А так с вами согласен тысяч 10 людей оплатит=15 миллионов тенге из за одной ошибки.
Сам себе юрист
08 февраля, 2017 в 17:47
Нет ,он прав, а скооько нерв он потратил морально? Судьям тоже надо не правильный счет выставить, эдак на 1,5 миллиона тенге, вот тогда он поймет
Константин Михайлович
08 февраля, 2017 в 19:01
Ну наконец-то начали печатать про Гарант. А то столько дел выигрышных, а нв ничего не освещает. Один проигрыш за полгода и вот пожалуйста, с иллюстрациями.
Ирина
08 февраля, 2017 в 19:42
Походу я не один такой…
Последний раз требовал от жылусбыта перерасчет.
Пересчитывали вместе. Ошибку нашли 32 тенге списали.
Лелик
08 февраля, 2017 в 20:02
Осталось решить вопрос с домофонщиками
Оксана Башлыкова (Кулак)
08 февраля, 2017 в 21:21
Этим вопросом давно пора прокуратуре заинтересоваться, потому-что такие, якобы «ошибки», происходят в Казахтелекоме постоянно! Стоит отказаться от телефона или Интернета, счета начисляются еще по несколько месяцев и всегда это списывается на ошибки биллинговой системы, но компьютеры не ошибаются, а криворуких программистов можно было уже давно заменить…
Горожанин
08 февраля, 2017 в 22:18
Точно такая же ситуация у меня была с Казахтелекомом. Разобрался через сайт Казахтелекома. Оплату сняли. Зачем каждый раз в суд бегать?
Николай
08 февраля, 2017 в 22:37
Казахтелеком еще ничего, собственно кто его заставлял подключать услугу? Подключил -пользуйся, не хочешь платить — отключи и все тут. А вот с домофонщиками и кск отдельный разговор, совсем обнаглели счёта буквально ни за что ? По 2500 в месяц выставляют! Думаю, должна быть контрольная мера над ними!
Асель
08 февраля, 2017 в 22:38
Почему Казахтелеком подключает Интернет только вместе с телефоном? Вот поле деятельности для «Гаранта».
Николай
08 февраля, 2017 в 23:09