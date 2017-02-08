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МОН РК предлагает родителям обсудить методички по домашней работе
Минобрнауки разместило проекты рекомендаций по сокращению количества домашних заданий. В методичках расписано время выполнения домашнего задания по каждому предмету со 2 по 11 классы. Количество времени зависит от степени сложность урока. Например, пятиклассники должны тратить на домашнее задание по математике 16 минут. Максимум времени в неделю — это пять часов. Восьмиклассники могут тратить на алгебру 18 минут, дольше всего предлагают выполнять химию — 23 минуты, и геометрию — 21 минута. Одиннадцатиклассники школ с гуманитарным направлением будут готовить задания по физике 28 минут, максимум времени на все уроки в неделю — десять часов.
|Предметы
|Предельное время выполнения ДЗ в течение недели (D): 2 ч х 5 дней = 10 ч
|Трудность предмета, балл (В)
|Учебная нагрузка в неделю, часов
|Сумма баллов в неделю
|Время выполнения ДЗ на 1 урок, минут
|Физика
|12
|3
|36
|29
|Геометрия
|11
|2
|22
|26
|Химия
|11
|2
|22
|26
|Алгебра
|10
|3
|30
|24
|Казахский язык
|10
|1
|10
|24
|Русский язык
|9
|1
|9
|21
|Иностранный язык
|10
|2
|20
|24
|Русская литература
|9
|1
|9
|21
|Казахская литература
|10
|2
|20
|24
|Биология
|8
|2
|16
|19
|Информатика
|6
|1
|6
|14
|История Казахстана
|8
|2
|16
|19
|Человек. Общество. Право
|7
|1
|7
|17
|Всемирная история
|5
|1
|5
|12
|География
|6
|2
|12
|14
|Технология
|3
|1
|3
|Резерв 22 мин. за счет интегрированных уроков
|НВП
|4
|1
|4
|Физическая культура
|1
|3
|3
|Самопознание
|2
|1
|2
|S=252
Сейчас все варианты вынесены на обсуждение. Своё мнение могут высказать родители и педагоги. Посмотреть проекты полностью и оставить отзывы можно сайте Национальной академии образования им. И. Алтынсарина www.nao.kz и Информационно-аналитического центра www.iac.kz.
Родителям лучше подключиться к этому процессу в ближайшее время. Преподаватели будут обсуждать эти рекомендации до 15 марта. А изменения введут уже с 1 сентября 2017 года.
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Всего на сайте опубликовано 32991 материалов.
Посетители оставили 191429 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Ну вот, МОН и расписалось в своей никчемности
Glory
08 февраля, 2017 в 18:01
Ой ТУПОСТЬ
Константин Михайлович
08 февраля, 2017 в 18:55
Мда.. Читаю комментарии. И этим людям, которым даже проект школьных заданий обсудить влом — хотят дать возможность выборов и референдумов..
Александр
08 февраля, 2017 в 19:55
16 минут — это время чтобы обзвонить одноклассников, узнать кто выполнил задание и списать его начисто? Время на мозговую деятельность тут явно не предусмотрено.
Наталья
08 февраля, 2017 в 21:17
Из каких расчётов взяли эти цифры?!На историю Қаз. часов 2-хорошо минимум нужно, чтобы двойку не получить!
Родитель
08 февраля, 2017 в 23:21