16 минут на домашнее задание по математике

МОН РК предлагает родителям обсудить методички по домашней работе

Минобрнауки разместило проекты рекомендаций по сокращению количества домашних заданий. В методичках расписано время выполнения домашнего задания по каждому предмету со 2 по 11 классы. Количество времени зависит от степени сложность урока. Например, пятиклассники должны тратить на домашнее задание по математике 16 минут. Максимум времени в неделю — это пять часов. Восьмиклассники могут тратить на алгебру 18 минут, дольше всего предлагают выполнять химию — 23 минуты, и геометрию — 21 минута. Одиннадцатиклассники школ с гуманитарным направлением будут готовить задания по физике 28 минут, максимум времени на все уроки в неделю — десять часов.

10-11 класс естественно-математического направления с русским языком обучения Предметы Предельное время выполнения ДЗ в течение недели (D): 2 ч х 5 дней = 10 ч Трудность предмета, балл (В) Учебная нагрузка в неделю, часов Сумма баллов в неделю Время выполнения ДЗ на 1 урок, минут Физика 12 3 36 29 Геометрия 11 2 22 26 Химия 11 2 22 26 Алгебра 10 3 30 24 Казахский язык 10 1 10 24 Русский язык 9 1 9 21 Иностранный язык 10 2 20 24 Русская литература 9 1 9 21 Казахская литература 10 2 20 24 Биология 8 2 16 19 Информатика 6 1 6 14 История Казахстана 8 2 16 19 Человек. Общество. Право 7 1 7 17 Всемирная история 5 1 5 12 География 6 2 12 14 Технология 3 1 3 Резерв 22 мин. за счет интегрированных уроков НВП 4 1 4 Физическая культура 1 3 3 Самопознание 2 1 2 S=252

Сейчас все варианты вынесены на обсуждение. Своё мнение могут высказать родители и педагоги. Посмотреть проекты полностью и оставить отзывы можно сайте Национальной академии образования им. И. Алтынсарина www.nao.kz и Информационно-аналитического центра www.iac.kz.

Родителям лучше подключиться к этому процессу в ближайшее время. Преподаватели будут обсуждать эти рекомендации до 15 марта. А изменения введут уже с 1 сентября 2017 года.