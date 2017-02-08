Сыграть в «смертельные игры» больше невозможно

Эксперимент от nv.kz

Проверить, так ли опасны на самом деле игры «Синий кит», «Тихий дом» и «Разбуди меня в 4:20», призывающие к суициду, я решила на собственной шкуре.

На своей странице ВКонтакте я разместила картинку с изображением плывущих китов и подпись о том, то хотела бы поиграть в игру. Дополнив запись соответствующими хештегами, я смело опубликовала запись. «Легенда» гласит, что после публикации в течение нескольких секунд, на связь выходит куратор, дающий задания и требующий отчетов об их выполнении. Но увы, куратора не нашлось. Зато буквально за 60 секунд нашлось шестеро россиян-подростков, переживающих за мою бренную жизнь. Под записью они писали «Не делай этого, дура!», «Удали пост» и «Я не знаю, в чем твоя проблема, но ее можно решить». В то же время, предприимчивые комментаторы отправили предупреждение моему мужу. Ему сообщили, что я собираюсь свести счеты с жизнью, и попросили меня беречь.

Мои личные сообщения тоже были «атакованы» . Некая девушка Екатерина написала, что мне не стоит ждать сообщения от куратора.

«Тебе никто не напишет. Никакой куратор. Максимум — твою страницу заблокируют. Эта «игра» просто словила хайп, и поэтому её все форсят» — написала она. И очевидно, девушка знала, о чем говорила. Страницу и вправду «заморозили» через пару секунд, сославшись на «подозрительную активность». После восстановления оказалась, что картинка с китами и запись о моем желании вступить в игру удалены.

Думаю, можно делать вывод, что для того, чтобы оградить наших детей от страшных развлечений делается все возможное.

Кстати, отдельно стоит сказать, что не лишним будет рассказать детям о том, что такое пресловутый «IP» который «вычисляют» и угрожают по нему найти дом и квартиру игрока. Зная IP максимум, который может узнать пользователь — страна, в отдельных случаях регион и провайдер. Последним, с вероятностью 90 процентов будет «АО «Казахтелеком». Так что «найти и убить» чью-то семью по интернет-адресу у кураторов даже при огромном желании, просто нет возможности.