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Эксперимент от nv.kz
Проверить, так ли опасны на самом деле игры «Синий кит», «Тихий дом» и «Разбуди меня в 4:20», призывающие к суициду, я решила на собственной шкуре.
На своей странице ВКонтакте я разместила картинку с изображением плывущих китов и подпись о том, то хотела бы поиграть в игру. Дополнив запись соответствующими хештегами, я смело опубликовала запись. «Легенда» гласит, что после публикации в течение нескольких секунд, на связь выходит куратор, дающий задания и требующий отчетов об их выполнении. Но увы, куратора не нашлось. Зато буквально за 60 секунд нашлось шестеро россиян-подростков, переживающих за мою бренную жизнь. Под записью они писали «Не делай этого, дура!», «Удали пост» и «Я не знаю, в чем твоя проблема, но ее можно решить». В то же время, предприимчивые комментаторы отправили предупреждение моему мужу. Ему сообщили, что я собираюсь свести счеты с жизнью, и попросили меня беречь.
Мои личные сообщения тоже были «атакованы» . Некая девушка Екатерина написала, что мне не стоит ждать сообщения от куратора.
«Тебе никто не напишет. Никакой куратор. Максимум — твою страницу заблокируют. Эта «игра» просто словила хайп, и поэтому её все форсят» — написала она. И очевидно, девушка знала, о чем говорила. Страницу и вправду «заморозили» через пару секунд, сославшись на «подозрительную активность». После восстановления оказалась, что картинка с китами и запись о моем желании вступить в игру удалены.
Думаю, можно делать вывод, что для того, чтобы оградить наших детей от страшных развлечений делается все возможное.
Кстати, отдельно стоит сказать, что не лишним будет рассказать детям о том, что такое пресловутый «IP» который «вычисляют» и угрожают по нему найти дом и квартиру игрока. Зная IP максимум, который может узнать пользователь — страна, в отдельных случаях регион и провайдер. Последним, с вероятностью 90 процентов будет «АО «Казахтелеком». Так что «найти и убить» чью-то семью по интернет-адресу у кураторов даже при огромном желании, просто нет возможности.
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Забавно рассуждаете. Да, в интернете сидят служивые люди, которые делают всё, что могут — это верно. Но вот картинку вы поменяли, хэштэг поставили — а с датой создания странички что делать? Человек, зарегистрировавшийся в сети 05.06.2012 г., вряд ли может быть подростком. А личные данные, историю, фото, видео, и вообще всё, из чего может быть ясно, что вы не подросток — хорошо подчистили? Допустим, да. Но ведь и пустая страница — тоже палево, потому что ясно, что она создана с целью. Накидать на страницу подростковых цитат, фоток, котиков, прочих няш-мяш, причём месяца за два минимум — вряд ли.. Но только такая страница, и никакая другая, могла бы считаться инструментом аутентичного эксперимента. Да, люди, которые вам писали, глубоко не копают, им достаточно картинки — потому что они за зарплату работают. А возможные кураторы (если они существуют) — будут тщательно изучать всё, о чём я сказал выше, чтобы определить — писать, или нет..
Александр
08 февраля, 2017 в 20:10
Найти это козла да наказать неужели наши вычислить не могут!
женя
08 февраля, 2017 в 20:44