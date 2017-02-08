Карагандинцев зовут в Центр занятости на день открытых дверей

Здесь всем расскажут о молодежной практике, социальных рабочих местах, общественных работах и профессиональной переподготовке

В четверг, 9 февраля 2017 года, в городском Центре занятости населения пройдет День открытых дверей, приуроченный продвижению конституционных реформ в Республике Казахстан.

В рамках данного мероприятия будет проведена информационно-разъяснительная работа в сфере занятости, в том числе содействие в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, направление на «Молодежную практику», социальные рабочие места, общественные работы, профессиональную переподготовку и трудоустройство в рамках проекта «Өрлеу».

Также будут разъяснены вопросы по предоставлению государственных услуг «Регистрация и постановка на учет безработных граждан», «Выдача справок безработным гражданам», «Выдача направлений лицам на участие в активных формах содействия занятости».

Приглашаем всех желающих получить квалифицированную помощь по оказанию содействия в трудоустройстве.

Место проведения КГУ «Центр занятости населения акимата города Караганды», проспект Бухар жырау 51/1, 4 этаж, 413 кабинет.

Время проведения: с 10.00 до 13.00 часов.