Оштрафован главный архитектор Караганды

Сабыржана Даутбергенова наказали за то, что он не исполнил решение экономического суда

Главного архитектора Караганды Сабыржана Даутбергенова оштрафовали на 42 тысячи тенге. Так его наказали за то, что он не исполнил решение экономического суда, которое ступило в законную силу. По нему чиновник должен был заключить договоры аренды с местным ТОО.

Административное дело на главного архитектора завела районная прокуратура. А все из-за того, что Сабыржан Даутбергенов не заключил договоры с фирмой «Citytrade». Они касаются продления срока аренды на три земельных участка, где находятся киоски. Хотя есть вступившее в законную силу решение экономического суда. Сабыржан Даутбергенов, являясь начальником отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства, должен был заключить договоры аренды с ТОО «Citytrade» еще летом. Однако они до сих пор не подписаны. В этом прокуроры усмотрели нарушение статьи 669 Кодекса об административных правонарушениях РК «неисполнение решения суда».

В суде главный архитектор Караганды свою вину отрицал.

В итоге административный суд признал Сабыржана Даутбергенова виновным. Он оштрафовал чиновника на 20 МРП, что составляет 42420 тенге. Главный архитектор с таким вердиктом не согласился. Сейчас он оспаривает постановление специализированного административного суда в апелляционной инстанции Карагандинского областного суда. Заседание коллегии назначено на сегодня, 9 февраля.