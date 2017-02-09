Зона отчуждения

Две забытые всеми многоэтажки, двадцать лет живут по законам джунглей

В Карагандинской области в январе погремела трагедии в депрессивном поселке Шахан, в одном из домов с нарушениями была установлена кочегарка, взрыв котла убил девять человек; следом в середине месяца дал о себе знать некогда процветавший район РТИ в Сарани, жители уцелевшего подъезда, по ночам стали ощущать сильные толчки, на стенах дома появились трещины, по рекомендации акимата 15 семей вынуждены были выселиться из опасного здания. Власти области таким образом, пожинают плоды деятельности своих предшественников из 90-х, которые оставили грандиозные вещественные доказательства собственной бесхозяйственности, а некоторые и преступной деятельности, в виде городов-призраков, исчезнувших с лица земли поселков и микрорайонов. Сейчас мрачную красоту этих вещдоков можно детально рассмотреть на доступных в интернете космических картах, кажется, что летишь на бомбардировщике, чтобы стереть уцелевшие строения. Если серьезных, то таких «РТИ» и «шаханов» замедленного действия у нас в области во множестве, особо на себя обращает внимание Темиртау, где находится примерно 1200 жилых многоэтажек, 99% построено во времена советского союза, экономические перемены здесь были особенно разрушительными, население в 220 тысяч человек сократилось на 20%, появились свои районы с пустующими пятиэтажками: 70, 90, 117 кварталы, знаменитый «Тру-ля-ля» в старом городе. Мы поведем свой рассказ о районе Правый берег, он протянулся вдоль Самаркандского водохранилища, численность населения порядка 15 тысяч человек, это сплошной частный сектор, но неожиданно на самом его окраине наталкиваешься на местные «высотки» — дома № 1 и №3 на улице Щорса, за ними несколько избушек, дальше бескрайняя казахстанская степь. Никто уже не помнит, почему градостроители в 50-х годах ограничились постройкой только двух многоэтажек, что уже конечно не важно. С ними связан коммунальный апокалипсис, который произошел зимой 1997 года, о нем давно забыли власти города и депутаты, но не обитатели улицы Щорса, они до сих пор ежедневно борются с последствиями далекой февральской ночи.

— С тех пор прошло ровно двадцать лет, юбилей можно отмечать, — говорит одна из жительниц улицы, — это была крупнейшая авария в области, в дикий мороз шарахнула КарГРЭС-1, за сутки разморозилась вся система отопления как на Щорса, так и в сотнях частных домах, но если у частников есть всегда в запасе печка на дровах, то каково было жителям многоэтажек, за пару лет они опустели, выехало половина семей, вместо них заселился разный сброд. Когда центральное отопление полетело в Шахане, и в поселке Актау, им поставили котельные, а о нас забыли. Из-за разморозки погибли многие социальные здания, особенно жалко санаторий, прекрасный детский садик 1952 года постройки, его руины находятся здесь рядом.

Четырехэтажный позор

После аварии, жители улицы Щорса устанавливали за свой счет печки, иногда по две — в зале и кухне, в одной квартире есть настоящая русская печь, пожарные инспектора УЧС, смотрели на эти нарушения сквозь пальцы, понимая в каких условиях живут люди. Особой достопримечательностью района, является столб ЛЭП, его хаотично оплетает клубок проводов, они тянутся густой лапшой в квартиры домов через окна. Воровство электричества приобрело здесь невиданные масштабы, люди не бояться, ни властей, ни угрозы пожаров, которые здесь случаются раз в пятилетку, в квартирах, где отапливаются с помощью самодельных приборов. С первого по четвертый этажи в домах № 1 и № 3 процветает упадок, образцовые по своей запущенности подвалы, туда страшно спускаться, не отстают по убогости подъезды, обшарпанные стены домов с замурованными кирпичами окнами, с крыш торчат печные трубы.

— Я здесь 50 лет живу. Сначала после аварии у нас стояла буржуйка, потом мы установили за немалые деньги печку-котел, — говорит 78-летняя Ирина Вячеславовна, жительница дома №3. — Городские власти нас не тревожили своим вниманием, мы спасали себя сами на протяжении 20 лет. Кроме того, мы пенсионеры, в год должны закупать за 40-60 тысяч тенге машину угля, каждый день должны ходить на углярку, и таскать тяжелые ведра на этажи, никакой компенсации за уголь мы не получаем, помощи тоже нам не оказывают. Контингент в доме конечно разный, много пьющих, есть приезжие с других областей Казахстана, они не пьют, но в целом ситуация сложная, сколько продержится наш дом неизвестно. Мы в 97-м году вернулись в 19 век, в 21-м жить не будем.

— Будь у вас возможность, чтобы вы хотели попросить у властей области?

— Центральное паровое отопление, как раньше было. Чего никогда у нас в домах не будет, вся сложность не в том, что у нас демонтирована внутренняя система отопления, а в том, что огромную магистраль, которая шла до станции, давно вырезали, разворовали.

Жители домов не платят за вывоз мусора, и на площадке, где когда-то стояла котельная поднимается до второго этажа внушительная гора мусора, состоит она из золы печного отопления и бытовых отходов. Ирина Вячеславовна и еще одна пенсионерка установили за свой счет индивидуальный контейнер, куда сбрасывают только свой мусор, другим запрещают это делать. Жители не отрицают: да не платим, но обвиняют во всем власти, и местного депутата Ивана Сиверского, сам народный избранник утверждает, что многократно помогал им с вывозом отходов, но при условие, что они организуются и создадут свой домком, чего так и не произошло.

Юра-грек и компания

На Щорса очень много социально неблагополучных жильцов, половина из них самозацеленцы, дом №3 примечателен сгоревшей квартирой на четвертом этаже, с каждой точки Правого берега видны черные провалы окон, закопченные наружные стены. Мы встретились с одни из погорельцев, женщиной, она очень сильно страдала от похмелья, сказала, что ее зовут Татьяна Передери.

— Эту квартиру акимат дал шесть лет назад моему сыну Александру, он сам детдомовский, у меня его, когда был маленький, отобрали, — говорила Татьяна. — Мы с ним там жили, он ездит постоянно в командировки, единственный кормилец в семье, и вот я ушла из квартиры ночью 1 января, пошла справлять новый год на первый этаж к Юре-греку, в это время и произошел пожар. Все сгорело, я считаю, что это был умышленный поджог, дело в том что приезжие нас ненавидят, с битами выбегают, бьют наших ребят. Бьют, еще за то, что мы не скрываем: они бессовестно ворую электричество, имеют долги на 200 тысяч перед коммунальщиками.

— Она не врет, ее сына после этого пожара, когда он приехал с командировки, соседи избили, сломали ребра, и сейчас не пускают в квартиру, — подошла к нам одна из жительниц дома № 3. — Сама Татьяна живет, где придется, как бомжиха стала.

Мы поднялись, решили посмотреть сгоревшее жилье, жители из «приезжих» на днях побелили подъезд, следов пожара там не осталось, примечательно, что и дверь квартиры, где жили Передери, намеренно закрасили в бело-салатовые цвета стены. Спускаемся, нам удалось беспрепятственно зайти в две квартиры, в одной среди разбитой мебели спала пьяная компания, в другой — мы познакомились с Юрой-греком, он оказался инвалидом с ампутированными ногами, на окнах его хаты, вместо стекол были натянуты полиэтиленовые пакеты, у него собирается ежедневно отбросы общества со всего района — как нам шепотом говорили пенсионерки.

Когда вышли на улицу, неожиданно стали участниками крайне безобразной сцены: две группы женщин — с одной Татьяна Передери и ее подруги, с другой «приезжие», — ругались с пеной у рта, готовы были кинуться в драку, из форточки на втором этаже высунулась растрепанная женская голова, под прицелом ее глотки оказались все кто находился во дворе, отчаянно материлась. Только мы вытащили фотоаппарат, как все мигом разбежались, женщина из форточки пригрозила: «если сфоткаешь, спущу на тебя своего мужа, он сломает камеру!». С таким напутствием нас провожала улица Щорса.

Павел ПОПОВКИН

От: Павел Поповкин