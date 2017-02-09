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Некоторые из них ушли в кювет
Только что недалеко от поселка Дубовка, у агропромышленного комплекса произошло крупное ДТП. Около десяти автомобилей столкнулись и ушли в кювет. По словам очевидцев, жертв и пострадавших нет. Проезжающие мимо водители останавливаются и предлагают помощь, однако, участники ДТП от нее отказываются.
Виновник аварии пока неизвестен. Автомобилисты ждут прибытия дорожной полиции на место происшествия.
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Зачем в условиях плохой видимости, фольксваген стоит посреди дороги (!!!) на аварийках? В него до приезда гаишников еще несколько наших местных оленей наверняка влетит!
Ушлепок
09 февраля, 2017 в 09:39