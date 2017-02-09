Около десятка автомобилей столкнулись в районе Дубовки

Некоторые из них ушли в кювет

Только что недалеко от поселка Дубовка, у агропромышленного комплекса произошло крупное ДТП. Около десяти автомобилей столкнулись и ушли в кювет. По словам очевидцев, жертв и пострадавших нет. Проезжающие мимо водители останавливаются и предлагают помощь, однако, участники ДТП от нее отказываются.

Виновник аварии пока неизвестен. Автомобилисты ждут прибытия дорожной полиции на место происшествия.