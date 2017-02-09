В Казахстане для учащихся медресе-колледжей будет введена единая форма

Шакирды будут получать не только религиозное образование, но и светское.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поручил руководителю отдела религиозного образования и науки Бактыбаю Бейсенбаеву ввести единую форму для шакирдов медресе-колледжей, сообщает Zakon.kz

Форма должна быть удобной, качественной и красивой, подчеркнул Верховный муфтий. Кроме того, он считает, что шакирды (учащиеся – Т.Н.) медресе-колледжей обязательно должны участвовать в республиканских олимпиадах по светским предметам.

— Наши шакирды не должны ограничиваться только религиозным образованием, — говорит Ержан кажы Малгажыулы. — Необходимо, чтобы они принимали активное участие в соревнованиях и конкурсах по светским предметам.

На сегодняшний день в девяти казахстанских медресе обучаются 1234 шакирда. В минувшем году 221 ученик окончил медресе.

Под началом Верховного муфтия за кратчайшие сроки в казахстанских медресе проведено значительное реформирование, в том числе внесены изменения и дополнения к учебной программе. Теперь помимо обязательных религиозных предметов, учащиеся будут изучать общественные предметы, соответствующие требованиям современности.

Согласно принятому новому Уставу, медресе переименовались в медресе-колледжи. В 2016 году статус медресе-колледж присвоен медресе городов Сарыагаша, Шымкента, Алматы и Актобе.