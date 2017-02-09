Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) продолжает подготовку к мартовскому поединку с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), сообщает Vesti.kz.
Авторитетный американский журналист Стив Ким из UCNLive, пишущий о боксе, посетил зал The Summit, в котором тренируется Головкин. В своем твиттере он выложил свежие фотографии казахстанского боксера за процессом.
Напомним, поединок Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV).
Адрес редакции: г.Караганда, ул.Пассажирская, 10.
Отдел информации: 91-15-45. E-mail: vestnik@nv.kz.
Отдел рекламы: 91-22-44. E-mail: reklama@nv.kz.
Учредитель ТОО "ГАЗЕТА "НОВЫЙ ВЕСТНИК".
Копирование, перепечатка и любое другое использовании материалов сайта возможны только при наличии письменного разрешения учредителя.
Всего на сайте опубликовано 32998 материалов. Посетители оставили 191442 комментариев. В среднем по 6 комментариев на материал.