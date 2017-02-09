Арестовали жезказганца, который управлял машиной будучи нетврезвым и с просроченными правами

Ближайшие 20 дней он проведет в камере

Жезказганский городской суд рассмотрел административной дело местного жителя. Полицейские задержали мужчину, который управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что ко всему прочему у него просрочено водительское удостоверение.

Его судили по статье 608 части 6 Административного кодекса о правонарушениях. В результате суд признал мужчину виновным и применил наказание в виде арест на 20 суток.

Постановление уже вступило в силу.