Ограничить продолжительность жизни? Казахстанцы решили, что это реальный проект

Народ не понял юмора

Идею об ограничении продолжительности жизни в Казахстане многие восприняли на полном серьезе. После того как с подачи «Союза мусульман Казахстана» «проект» был опубликован в ряде изданий, социальные сети стали наполняться проклятиями. Руководителю союзу Мурату Телибекову даже пришлось пояснять, что это предложение не более, чем шутка.

Приведем текст, составленный «пресс-службой СМК»: «В связи с временными экономическими трудностями, а также по причине ограниченных финансовых ресурсов, имеющихся в пенсионном фонде, ряд казахстанских экономистов и политологов предложили Союзу мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманскому комитету по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) проект закона, ограничивающий продолжительность жизни до 80 лет.

Согласно предлагаемого законопроекта граждане, переступившие этот возрастной порог, обязаны выплачивать специальный штраф, величина которого возрастает по мере увеличения продолжительности жизни. Кроме того рекомендуется резко увеличить налоги для этой категории людей и наложить ряд ограничений. К примеру, запретить посещать увеселительные заведения, разрешить прогулки только в ночное время, ограничить рацион питания, запретить пользоваться общественным транспортом, а после смерти подвергнуть кремации. В тоже время граждане, которые закончат жизненный путь до 80 лет, будут посмертно представлены к государственной награде, а родным и близким вручат поощрительные призы.

Авторы нового законы считают, что предлагаемые меры позволят сэкономить значительные средства пенсионного фонда и направить их на укрепление экономики страны, разработку передовых технологий, которые позволят войти в ряды самых развитых стран мира и обеспечат молодежи счастливое будущее.

В проекте предлагается привлечь к активной пропаганде средства массовой информации, которые должны объяснить людям вред долгожительства и необходимость своевременной кончины.

Руководство СМК и МКПЧ ЦА обещало внимательно изучить новый законопроект и дать собственную оценку».

Удивительно, но далеко не все читатели поняли шутку. Новость о грядущем нововведении стали пересылать друг другу по бесплатным сервисам шокированные казахстанцы. «Ужас», «Совсем с ума посходили», «Дурость полнейшая», «Что за маразм? Что за бред? И при всем этом кощунственно заявлять, что смогут войти в число развитых стран? Да если б эти законодатели не воровали, встала бы экономическая проблема?», «Автор этого предложения пусть начнет с себя!», «Может, нам стоит объявить войну Америке и сразу же сдаться? Как говорится, и волки сыты и овцы целы», — писали граждане.

В итоге Мурат Телибеков упрекнул юзеров в неспособности подмечать комичное. «В мире получило широкое распространение сопровождение юмора фонограммой смеха, т. е. людям подсказывают, в каком месте нужно смеяться. Своеобразная помощь в умственных усилиях. Порой без посторонней помощи трудно понять, что является смешным, а что серьезным, — написал он на своей старичке в «Фейсбуке». А потом, подумав, добавил: «В наших университетах необходимо ввести предмет «юмористика» и готовить специалистов по разъяснению юмора для широких кругов населения. Людей необходимо учить где, когда, как долго и громко можно смеяться».

Но даже эти попытки объясниться успокоили не всех. «Не смешно!» — комментировали казахстанцы. А некоторые отмечали: отсутствие чувства юмора свидетельствует о том, что… зажрались. И вспоминали эпоху советского застоя, когда люди не копили богатств, бездельничали и травили анекдоты.