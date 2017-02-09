Приюту бездомных животных нужен забор

Здравствуйте, я не знаю, можно ли писать в газете про приют . Две девушки создали приют для бездомышей, одни из многих организовали им убежище, собирают пожертвования в виде корма. Теперь им нужен забор, приют огорожен старыми колышками, нужен полноценный укрывающий от чужих глаз. Если заинтересовал материал для статьи, то можно написать девочкам или позвонить им. Может быть с помощью статьи откликнется какой- нибудь предприниматель, которому не проблема подарить профлист, проволоку, саморезы итд. Спасибо.

С уважением, участник группы помощи бездомышам.

КАРАГАНДА!

Срочный сбор средств на закуп материала для забора и оплату его сборки, сварки и установки. ………….Необходима физическая помощь мужчин и конечно же помощь материалом. Возможно осталось у кого-то после стройки:

1⃣ профлист оцинкованный рифленый.

2⃣ уголок металический

3⃣ труба квадратная

4⃣ труба металическая

5⃣ проволока, саморезы по металу и т.д.

Обращайтесь по номеру 87019975405 или +7 (707) 298-29-88 будем рады любым предложениям и любой помощи! 🙏🏻

От: Ксения