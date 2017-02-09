Шалва Амонашвили встретится с карагандинскими учителями и родителями

Знаменитый советский и российский педагог и психолог приезжает с лекциями

В Караганде Шалва Александрович остановится на несколько дней уже в начале следующего месяца. Со 2 по 6 марта он проведет семинар для учителей в концертном зале «Шалкыма». С 7 по 8 марта планируется семинар для родителей «»Мама, папа и я» в институте «Болашак».

Шалва Амонашвили — разработчик оригинальной концепции гуманной педагогики, ориентированной на личность ребёнка, абсолютное отрицание авторитарной, императивной педагогики. Вся его воспитательная система построена не по принципу подготовки ребёнка к жизни, а на основе понимания детства как важнейшего жизненного этапа, со своими сложными проблемами и переживаниями, которые должны пониматься и приниматься педагогом. Основные методические подходы: все обучение стимулирует активность и самодеятельность детей; обучение с включением типичных ошибок, что приучает детей постоянно думать самостоятельно, слушать, проверять, критически воспринимать всю поступающую информацию; формирование у детей способностей к оценке и самооценке при безотметочном обучении.