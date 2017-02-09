«Группы смерти» атакуют: массовая истерия или страшная правда?

«Иллюзия доброго общения»

Последние дни страну захлестнула информация о грозящей нашим детям опасности. Родители пересылают друг другу сообщения о «группах смерти» в социальных сетях. Депрессивные подростки попадают под влияние интернет-маньяков, которые играют с ними в извращенные игры. На психику детей методично воздействуют, постепенно вынуждая покончить собой. Есть подозрения, что «группы смерти» добрались и до Казахстана. Родные 19-летней карагандинки предполагают, что она могла стать одной из первых жертв.

19-летняя Галина Сибирякова покончила собой в ночь с 5 на 6 февраля. Родные девушки совершенно ничего не подозревали о том, что творится у нее в душе. На первый взгляд она вела себя как обычно. Галина жила в Пришахтинске вместе с родителями и младшими братьями. Ходила на пары, успевала подрабатывать. Училась в местном колледже на повара. Дядя Галины рассказал журналистам, что она была обычной, добродушной девушкой. Как и все люди в этом возрасте встречалась с друзьями, пропадала в интернете. Конечно, у нее, как и у всех, были свои проблемы. Но они не казались серьезными.

— Галя должна была вот-вот закончить колледж. Такая наивная, скоромная девочка. Личным она больше делилась с дедушкой и бабушкой, чем с родителями. Парня у нее не было. Перед тем, как это все случилось, она обещала приехать к бабушке с дедушкой погостить, — вспоминает еще одна близкая родственница.

В тот вечер Галина долго не ложилась. Сидела в интернете. Впрочем, так поступают миллионы подростков и подозрений это не вызвало. В последний раз родители видели ее живой около 2.30 ночи.

— Как я понял, в 2.30 ночи они ничего необычного не заметили. Разговаривали на обычные темы. Ничто не предвещало беды, — говорит дядя покойной. — Потом она поговорила с кем-то по телефону, походила, походила. Пошла в ванну, помылась, оделась и повесилась на ручке двери. Родители нашли ее около половины шестого утра. Я решил рассказать об этом карагандинцам, чтобы люди обращали внимание на своих детей. Хочу всех предупредить. Вроде бы она ходила «ха-ха, хи-хи», а тут на тебе такое! Хотя первые непонятные признаки были еще за пару дней до этого. Она зачем-то выбрила себе голову. Сбрила бока. До этого у нее всегда были длинные волосы,

Если в семье каких – то отчетливых признаков депрессии у Галины не заметили, то в колледже обратили внимание на ее странное поведение.

— Мастер из училища сказала, что в последнее время Галя, как поговорит с кем-то по телефону, потом плачет. Отсела на последние ряды. Сидела отдельно от всех. Раньше она была общительной, улыбчивой, а тут внезапно замкнулась в себе. К ней подходили, спрашивали: «Что с тобой»? Она отвечала: «Все нормально, я сама справлюсь»! — говорит родственница девушки.

Позже родные обнаружили, что телефон девушки запаролен. Когда удалось снять блокировку, в телефоне нашли странные слова: «Синий кит», «Тихий дом», 4.20 я в игре, тест 57 или 84». Это наиболее известные названия так называемых «групп смерти». Родные покончившей собой девушки предположили, что она могла попасть под негативное влияние соцсетей. Полицейские начали расследование по статье «Доведение до самоубийства». Однако в министерстве внутренних дел настаивают на том, что решение Галины уйти из жизни никак не связано с воздействием интернета.

— Информация о том, что самоубийство было совершено под влиянием социальных сетей, является недостоверной. Преподаватели и родные потерпевшей, в связи с последней информационной волной в обществе, предположили о ее связи с «группами смерти». Обстоятельства будут установлены в ходе следствия», — отчеканил представитель МВД Алмас Садубаев.

Тем не менее каждый день информагенства сообщают о подростках, которые признались, в том, что состояли в таких группах. Некоторые из детей, испугавшись происходящего, пришли за помощью к психологу. Так из деструктивных групп специалисты вытащили подростков из Тараза, Астаны, Шахтинска и других городов.

Культ выбрасывающихся на берег китов

Впервые страшные новости о детях-суицидниках, которых подвели к черте и заставили ее переступить, появились в России в 2015 году. В сети «Вконтакте» стали создавать будущие «группы смерти». Сообщества множились и плодились, в результате через несколько месяцев их существования, развилось что-то наподобие интернет-секты.

Названия у группы были более чем странные – «Море китов», «Разбуди меня в 4.20», «f57», «Тихий дом», «Синий кит», «Киты плывут вверх», «Летающий кит» и другие. Взрослому пользователю эти словосочетания могли ни о чем не говорить. Но в названиях групп были зашифрованы послания для детей, убеждающие «в бренности мира и тщетности бытия». Плывущие киты и бабочки – это вообще отдельная тема в культе «групп смерти». На стенах модераторы публиковали изображения плывущих в морской пучине гигантов. Иногда к фотографиям китов прикладывали их заунывные протяжные «песни». Спрашивалось: « О чем они поют? Почему страдают»? А заканчивалось все фотографиями выбросившихся на берег несчастных созданий.

Чаще доступ в эти группы был закрытым. Модераторы тщательно отбирали желающих вступить в секту. Предпочтение отдавалось подросткам 13-15 лет. Детям задавали наводящие вопросы, позволяющие понять, есть ли у них какие-то психологические проблемы или склонность к внушению. Дальше работа с подростками велась в личной переписке. Детям давали жуткие задания. К примеру, сперва многим нужно было оставлять отметины лезвием на запястьях или вырезать на предплечье китов. Последним же заданием был суицид. По мере выполнения заданий, жертв подготавливали к последнему шагу, давили на болевые точки. У всех они были разные. Тяжелые отношения в семье, несчастная любовь. Культивировалось чувство ненужности, заброшенности. Подростков уверяли в том, что они «лузеры». Если же в самый последний момент они боялись совершать страшный шаг, модераторы угрожали, что вырежут всю их семью.

Были и открытые сообщества. Там публиковались «няшные» картинки котиков, бабочек, цветочков. Казалось бы, что может быть в этом страшного? Но упор велся на то, что такие прекрасные создания живут в нашем мире недолго. Их ничего не заботит. Они ярко живут и быстро умирают.

В это же время участники секты поклонялись некой Рине Паленковой (интернет ник). В ноябре 2015 года школьница из российского Уссурийска бросилась под поезд. За несколько минут до самоубийства девушка сделала прощальный снимок на фоне движущегося поезда. Рина выложила фото на свою страничку во «Вконтакте» и подписала его так: «Ня пока». Девочка и ее последние слова стали своеобразным символом движения. А ее поступок считался единственно верным. На страничку девочки стали заходить сотни (не побоюсь этого слова) поклонников, которые оставляли восхищенные записи: «Рина, ты лучшая», «Ты мой герой» и прочие. Позже, убитая горем мать девочки, в интервью одному из изданий, говорила, что интернет сделал из смерти ее дочери черное шоу.

Хитрый лис

16 мая прошлого года «Новая газета» опубликовала первую на эту тему статью. Обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева насчитала 130 детских смертей, случившихся в период с ноября 2015 по апрель 2016 года. По мнению автора статьи, дети стали жертвами именно этих групп.

Публикация была сродни атомной бомбе. Несмотря на то, что многие авторитетные российские издания обвинили газету в непрофессионализме, предвзятости и искажении фактов, процесс пошел. Правоохранительные органы зашевелились. Сообщества стали блокироваться. Но на одну закрытую группу появлялось десять новых.

Одним из самых главных основателей этой интренет-секты считают 22-летнего Филлипа Будейкина, более известного в сети как Филипп Лис. Он проживал в Московской области и был одним из модераторов группы «f57». В ноябре прошлого года его задержал следственный комитет России. Выяснилось, что реальное количество жертв в 10 раз меньше, чем сообщала «Новая газета». В конечном счете Будейкина подозревают в доведении до самоубийства 15 подростков. Еще пятеро в последний момент смогли остановиться.

За время следствия он давал различные показания. В том числе уверял, что, наоборот, пытался помочь подросткам — отговаривал их от суицида. Также Филипп Будейкин распространял информацию о том, что он страдает биполярным расстройством. На несколько недель его положили в психиатрическую клинику. Врачи проводили психолого-психиатрическую экспертизу. В начале февраля российская пресса сообщила, что Филиппа Будейкина признали вменяемым.

Кто развернул такую масштабную деятельность в интернете и для чего? Существует много различных версий. На мой взгляд, самая правдоподобная из них – это деньги. Вероятно, сначала модераторы группы «f57» заполняли сообщество шок-контентом, чтобы привлечь все больше участников. Чем больше пользователей, тем больше можно просить за размещение рекламы на странице. Но в какой-то момент все вышло из-под контроля модераторов. Сформировалось что-то вроде интернет-движения, развитие которого приняло скверный оборот. Филипп Лис предпринял попытку развернуть группу на 180 градусов. Но его дело жило уже и без его участия. Во всем этом сейчас разбираются следователи.

Спасение от одиночества

Психологи советуют был внимательнее к собственным чадам. По мнению специалистов, подростки идут в интернет в поисках поддержки и спасения от одиночества в семье.

— Под влияние попадают тревожные, мнительные дети, у которых есть конфликты с родителями, — объясняет психолог Дмитрий Чеканов. — Они ищут виртуальное доброе общение. Социальные сети создают такую иллюзию. Ребенок воспитывается в семье. Никто его больше не может воспитать, ни школа, никто иной. Когда у ребенка, появляются проблемы, а они по-любому появятся, в полноценной семье ребенок идет за помощью к родителям. Если он не может пойти к родителям, он не решает проблему и замыкается в себе. В полноценной семье ребенка, девочку или мальчика, родители обучают как ходить на свидание, как нравится сверстникам, как зарабатывать деньги, как охотиться за чем угодно. Время-то сейчас капиталистическое. А если дети предоставлены сами себе, то они учатся этому не у родителей, а в соцальных сетях.

Часто отношения между детьми и родителями ухудшаются в подростковом возрасте. Также в этом возрасте они могут попасть под влияние сверстников с задатками лидера. Не всегда это влияние оказывается благоприятным.

-В 15-16-17 лет у людей есть такая реакция, как группирование. Молодые бабуины в стаи собираются, — объясняет специалист. — Пробуют свои силы против взрослых. Это абсолютно естественный биологический процесс. У всех приматов это происходит, в том числе и у нас, узконосых обезьян, у Homo sapiens. В этих группах бывают лидеры, которые подталкивают детей к подобным развлечениям. Сюда можно отнести различные экстремальные прыжки, хождение по высоте, культуру эмо, садомазо и прочее. К тому же, не забывайте, что в этом возрасте проявляются первые признаки шизофрении. Так что лидеры подобных групп могут быть потенциальными шизофрениками. Но ими они станут в 20-25 лет, а до того распространяют среди молодежи такие вот некрофильные идеи. Нормальные детеныши не понимают, что перед ними психически больной человек. Таких тварей нужно вылавливать и уничтожать.

Очевидные признаки того, что с ребенком что-то не так – это замкнутость, тревожность, просмотр, пугающих фильмов и роликов.

— Чтобы помочь ребенку справится, нужно, в первую очередь, установить с ним контакт. Гладить по спинке, целовать, обнимать, разговаривать, смотреть в глаза. Делать самые элементарные вещи, — объясняет Дмитрий Чеканов. — Совместно проводить время в играх каких-то. Многие родители этого не умеют делать. Когда я задаю родителям вопрос на приеме: «В какие игры вы играете с ребенком»? Они делают круглые глаза. Ну нет сейчас такой культуры играть с детьми. Пусть даже не в настольные игры, а хотя бы в футбол, баскетбол. Ну и, если они сами не справляются, нужно смело идти в к психотерапевту.

Фото из открытых источников