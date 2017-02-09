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Он – сын акима Нуринского района Никанбая Омарханова
Назначен новый руководитель аппарата акима Караганды. Им стал 26-летний Бахитяр Омарханов. Чиновник – сын акима Нуринского района нашей области Никанбая Омарханова.
Бахтияр Омарханов родился в 1990 году. У чиновника два высших образования: экономическое и юридическое. Еще у него есть диплом магистра экономических наук. Так что в случае неудачной карьере на госслужбе, Бахтияр Никанбаевич сможет преподавать экономические дисциплины студентам колледжей и вузов.
Служит народу Бахтияр Омарханов с 2011 года. Он работал главным специалистом в управлении промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области. А с 2014 года до нового назначения чиновник был директором Карагандинского филиала АО «Казагромаркетинг».
Сегодня, 9 февраля, аким Караганды Нурлан Аубакиров представил коллективу нового сотрудника. Он пожелал ему успехов в новой должности: умело координировать работу аппарата и всех подведомственных государственных учреждений.
фото пресс-службы акимата Караганды
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А на пятаке под мостом появился новый рабочий. Его отец тоже пол жизни простоял на этом пятаке. Передал должность по наследству… В 21 год, восле ВУЗа — сразу главный специалист облуправления! Через 3 года — директор областного филиала РГП! Еще через 3 года — руководитель аппарата акима! И еще успевает закончить магистратуру, а потом получить еще одно образование! Конечно, отец тут не при чем, все сам…
Иностранец
09 февраля, 2017 в 14:40
C удовольствием бы прочел дипломную работу молодого дарования, где ее можно найти? А лучше обе. Все таки, в таком возрасте, занимает такую должность, талантливый должен быть человек.
sun
09 февраля, 2017 в 15:12
Вот эти «бездельники» вашпе без дипломов. Времени не было. Делом занимались.
Генри Форд — Форд
Игвар Компрад — Ikea
Билл Гейтс Microsoft
Стив Возняк — Microsoft
Стив Джоббс — Apple
Джон Дэвидсон Рокфеллер
Майкл Делл — Dell
Ну изюминка на торте — Роман Абрамович, «Начальник Чукотки»
ЯДолгоМолчал
09 февраля, 2017 в 15:33
«Боже… Пропал дом.. И, что теперь будет с паровым отоплением ?» @ Собачье сердце
Чё у нас с промышленностью и индустриально-инновационного развитием ?
Вот с Аграрным маркетингом похоже хорошо. Говядина в цене конину догоняет.
Так победим !
ЯДолгоМолчал
09 февраля, 2017 в 14:44
АО «Казагромаркетинг» расформировать собираются…нашли теплое место молодэсс
Уася
09 февраля, 2017 в 14:48
«Чиновник – сын акима Нуринского района нашей области Никанбая Омарханова.»
Ну что тут скажешь?
Обыкновенный феодализм.
Хрупкий орех
09 февраля, 2017 в 14:55
Такие «талантливые» чиновники могут быть только у нас…
Серик
09 февраля, 2017 в 14:58
А куда этому синекуре еще податься ? НУ не на шахту же! А у прокурора тоже сын,ему тоже место нагрето …
andrey
09 февраля, 2017 в 15:35
Просто жесть…..
Box
09 февраля, 2017 в 15:04
3 диплома. И ни дня работы. Вот он, трон, который передаётся по наследству. Противно читать такие новости.
Дмитрий хитрый
09 февраля, 2017 в 15:06
И всё сам своим трудом! Никакого прожектерства. Молодец мальчик. Не то что тетка в акимате, приняла курьером собственного сына….
Нина
09 февраля, 2017 в 15:16
в этой статье наверное ключевое словосочетание «сын акима Нуринского района нашей области»
По жизни сам
09 февраля, 2017 в 15:17