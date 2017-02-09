Аппарат акима Караганды возглавил 26-летний чиновник

Он – сын акима Нуринского района Никанбая Омарханова

Назначен новый руководитель аппарата акима Караганды. Им стал 26-летний Бахитяр Омарханов. Чиновник – сын акима Нуринского района нашей области Никанбая Омарханова.

Бахтияр Омарханов родился в 1990 году. У чиновника два высших образования: экономическое и юридическое. Еще у него есть диплом магистра экономических наук. Так что в случае неудачной карьере на госслужбе, Бахтияр Никанбаевич сможет преподавать экономические дисциплины студентам колледжей и вузов.

Служит народу Бахтияр Омарханов с 2011 года. Он работал главным специалистом в управлении промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области. А с 2014 года до нового назначения чиновник был директором Карагандинского филиала АО «Казагромаркетинг».

Сегодня, 9 февраля, аким Караганды Нурлан Аубакиров представил коллективу нового сотрудника. Он пожелал ему успехов в новой должности: умело координировать работу аппарата и всех подведомственных государственных учреждений.

фото пресс-службы акимата Караганды