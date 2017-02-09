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Сегодня, 9 февраля, в городском Центре занятости населения проведен День открытых дверей, приуроченный к продвижению конституционных реформ в Республике Казахстан.
В рамках данного мероприятия была проведена информационно-разъяснительная работа в сфере занятости населения Караганды, в том числе содействие в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, направление на «Молодежную практику», социальные рабочие места, общественные работы, профессиональную переподготовку и трудоустройство в рамках проекта «Өрлеу».
Также были подробно разъяснены вопросы по предоставлению государственных услуг «Регистрация и постановка на учет безработных граждан», «Выдача справок безработным гражданам», «Выдача направлений лицам на участие в активных формах содействия занятости».
Было выдано 55 направлений для трудоустройства на свободные вакантные рабочие места.
Направлены на социальные рабочие места 6 человек, на общественные работы 3 человека. Также записаны на профессиональную переподготовку 15 человек.
Проконсультированы по проекту «Өрлеу» 10 человек.
Общий охват мероприятия составил 118 человек.
информация пресс-службы акимата Караганды
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Совершенно бесполезная структура!
Для чего вообще нужна «регистрация и постановка на учет безработных граждан»?
У нас всё равно нет пособия по безработице, и любой другой соц. помощи для безработных.
Серик
09 февраля, 2017 в 15:08
Елена, вы теперь печатаетесь в народных новостях???
Ирина Фурсова
09 февраля, 2017 в 15:33