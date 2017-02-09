Безработным карагандинцам рассказали о программах занятости и переобучения

Сегодня, 9 февраля, в городском Центре занятости населения проведен День открытых дверей, приуроченный к продвижению конституционных реформ в Республике Казахстан.

В рамках данного мероприятия была проведена информационно-разъяснительная работа в сфере занятости населения Караганды, в том числе содействие в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, направление на «Молодежную практику», социальные рабочие места, общественные работы, профессиональную переподготовку и трудоустройство в рамках проекта «Өрлеу».

Также были подробно разъяснены вопросы по предоставлению государственных услуг «Регистрация и постановка на учет безработных граждан», «Выдача справок безработным гражданам», «Выдача направлений лицам на участие в активных формах содействия занятости».

Было выдано 55 направлений для трудоустройства на свободные вакантные рабочие места.

Направлены на социальные рабочие места 6 человек, на общественные работы 3 человека. Также записаны на профессиональную переподготовку 15 человек.

Проконсультированы по проекту «Өрлеу» 10 человек.

Общий охват мероприятия составил 118 человек.

информация пресс-службы акимата Караганды