Жительница Карабаса утверждает, что её спаниеля убили охотники во время отлова

По словам девушки, собака в этот момент была во дворе дома

Жительница посёлка Карабас утверждает, что охотники, во время отстрела собак, убили её домашнего спаниеля. Ксения рассказывает, что в тот день, ветслужба приехала в район её дома вечером 7 февраля. На улице вместе с собакой гулял восьмилетний племянник девушки, а потом мальчик забежал домой попить воды. Сестра Ксении заметила мужчину, который открыл калитку и зашёл во двор. Он прошёл в огород и забрал лежащую на снегу собаку.

— Мой племянник в этот момент выбежал на крыльцо,- объясняет Ксения.- Охотник просто подошёл к нашей собачке, Долли, она уже не шевелилась. Взял за задние ноги, проволок через двор и закинул в кузов пикапа, там уже лежали тела других собак. Хотя моя мама кричала на него, чтобы он отдал Долли. Потом вышел какой-то их начальник, стал доказывать, что мы содержим собаку не по правилам, достал какие-то бумажки, мол, нам вообще штраф за это положен.

Ксения рассказывает, что племянник был очень расстроен. Он отказался идти в школу и заперся у себя в комнате, ни с кем не хотел разговаривать.

— Мы пошли после этого разбираться в местный акимат,- вспоминает девушка.- Нам тот начальник твердил, что в собаку выстрелили за два дома до нашего. А в наш двор она прибежала прятаться. Я ему объясняю, что они права не имели заходить в мой двор. Вообще, они просто нагло врут. Я видела как собак отстреливают, они крутятся на месте несколько секунд, а потом падают. Собака просто физически бы не смогла пробежать столько метров и забежать во двор.

Ксения считает сотрудников отлова двуличными. По словам девушки, в Карабасе действительно есть проблема с бродячими собаками. Не смотря на то, что сельчане их подкармливают, псы всё равно остаются агрессивными, нападают на прохожих и детей. И даже рвут глотки домашним питомцам.

— Однако, когда мы сами им звоним в акимат, жалуемся, просим помочь, отстрелять стаю, они ничего не делают. Даже совет нормальный дать не могут. Никуда не выезжают. А тут им видимо разнарядка пришла, заплатили им. И конечно они понеслись. Я просто уверена, что у них есть какой-то лимит, им просто плевать каких собак забирать, лишь бы план выполнить.

У сотрудников карабаского акимата своя версия. Они уверены, что всё сделали по закону.

— Собака бегала не во дворе, а по улице,- рассказывает специалист отдела сельского хозяйства.- Не было у неё ни ошейника, ни намордника, хозяина тоже. Они ссылаются, что мальчик там был рядом. Но в тот момент его тоже не было, тем более, что это ребёнок. Он не совершеннолетний. У нас есть прописанные правила маслихата. И то, что собака бегала без привязи, это не соответствует постановлению. Собаку мы из их двора забрали, чтобы они потом не жаловались и не звонили нам, не требовали забрать её тело с огорода. Всё равно мы бы крайними опять остались. Мы действовали по закону, в любом случае у собаки должен быть хотя бы ошейник.

Правда, в акимате нет ни одной подписанной жалобы от соседей Ксении, которые бы боялись маленькой Долли.