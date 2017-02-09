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Призовой фонд составит полмиллиона тенге
Необычный чемпионат пройдет в Караганде. За звание лучших будут бороться лэшмейкеры — мастера по наращиванию ресниц. То, что на первый взгляд просто, на самом деле оказывается весьма сложным делом. «Правильные» ресницы должны быть приклеены под одним углом, по ровной четкой линии и даже при пристальном рассмотрении не «косить» и ни в коем случае ни один волосок не должен выбиваться из общей картины.
Оценивать мастерство участников будут профессионалы своего дела и создатели крупнейших бьюти-студий в Караганде и за ее пределами.
Чемпионат будет проходить три дня подряд: впервые два дня участники будут наращивать ресницы и моделировать брови своим моделям. На третий день стилисты представят полные авторские образы на моделях. В этот же день состоится торжественное закрытие чемпионата.
Связаться с организаторами можно по номерам: 8-707-780-35-32, 8-775-803-56-33 , 8-778-459-88-52.
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