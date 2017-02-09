Студентка из Караганды сняла клип, призывающий не принимать проблемы близко к сердцу (Видео)

Об этом она спела на английском языке

Студентка из Караганды написала песню и сняла клип о том, что люди часто делают из мухи слона. 18-летняя Алина Суенова спела на английском языке, а свое дебютное видео сняла стиле американских клипов 90-х годов. На кадрах она просыпается от смс-сообщения, понимает, что проспала, и бегом собирается в школу.

Девушка учится в колледже иностранных языков, и уверяет, что отлично владеет английским. Поэтому, свои песни она пишет исключительно на языке Шекспира.

К слову, чтобы снять клип Алина потратила приличную сумму. Все актеры, включая ее саму прошли курсы сценического мастерства, съемочная группа состояла из профессионалов, а сами съемки проходили в гостинице в Назарбаев интеллектуальной школе.