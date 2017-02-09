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Об этом она спела на английском языке
Студентка из Караганды написала песню и сняла клип о том, что люди часто делают из мухи слона. 18-летняя Алина Суенова спела на английском языке, а свое дебютное видео сняла стиле американских клипов 90-х годов. На кадрах она просыпается от смс-сообщения, понимает, что проспала, и бегом собирается в школу.
Девушка учится в колледже иностранных языков, и уверяет, что отлично владеет английским. Поэтому, свои песни она пишет исключительно на языке Шекспира.
К слову, чтобы снять клип Алина потратила приличную сумму. Все актеры, включая ее саму прошли курсы сценического мастерства, съемочная группа состояла из профессионалов, а сами съемки проходили в гостинице в Назарбаев интеллектуальной школе.
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А почему на английском? Наши не поймут, в большинстве своём. В зарубежье не оценят, там такого полно, — тема многократно обыграна и с лучшей текстовкой и лучшим вокалом. Так, ни о чём.
читатель
09 февраля, 2017 в 17:30
Талант не купишь.
Серик
09 февраля, 2017 в 18:00