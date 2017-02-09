Котел, установленный после взрыва в Шахане, оказался исправен

Дырку на дымоходной трубе уже заварили.

Устранена неисправность, обнаруженная в новой модульной котельной, установленной возле разрушенного дома в Шахане. Оказалось, что сам котел был целым, разошелся только шов, соединяющий устройство с дымоходным каналом.

— Вчера после вашей статьи наш специалист специально поехал в Шахан, — пояснила nv.kz главный бухгалтер ТОО «Технология» Марина Каретина. — Там не котел лопнул, а стык между газоходной трубой и котлом. Но это уже не наши проблемы. Это даже не наша деталь была. Ее поставила фирма, которая монтировала котельную. Но она все исправила. Загазованности больше нет. Наш человек лично в этом убедился: уже все в порядке.

Марина Владимировна также прокомментировала сомнения по поводу цены, которую «Технология» назначила за свой котел. Члены попечительского совета благотворительного фонда, который должен оплатить модульную котельную, высказали сомнения: а не дорого ли?

— Сейчас говорят, что цифры дутые. Но это не так. За прошлый год металл подорожал где-то на 80 процентов. Но мы отпустили этот котел по ценам декабря – за миллион 290 тысяч тенге. В этом году он будет стоить уже около полутора миллионов тенге. Мы пошли навстречу. Мы же не монстры, чтобы на чужом горе наживаться!

В ТОО «Технология» также отметили, что фирма работает уже 25 лет. И за этот срок с их котлами не произошло ни одной серьезной аварии. «После взрыва аким Шахтинска обратился к нам, — добавила Марина Владимировна. — Потому что все знают наше качество. Мы все правила безопасности прописываем в документах, в паспортах, десять раз страхуемся. Объясняем как потушить котел, когда нет электроэнергии. Указываем, что ежедневно нужно проверять предохранительный клапан. И это, к слову, очень просто — требуется максимум минута. Мы даже обязываем монтажные фирмы, чтобы они инструктировали тех, кто эксплуатирует. При правильной эксплуатации водогрейный котел опасности не представляет».

Отметим, что котел, который отапливает полуразрушенный дом в Шахане, до сих пор не оплачен.