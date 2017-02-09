Жители Кокпекты попросили запустить электричку до села

Во время буранов из посёлка невозможно выехать

На блог акима области Нурмухамбета Абдибекова обратились жители посёлка Кокпекты. Они просят восстановить рейс электрички.

— Дело в том что наша станция находиться в 9 километрах от станции Караганда- Сортировочная и раньше к нам ходила электричка №6951. Теперь она идет только до Караганда — Сортировочная и там уходит в отстой,- пишет автор обращения Елена Анатольевна.- Почему отменили ее до нашей станции? Многие жители поселка живут с продажи товара со своего подворья и вынуждены ездить в Караганда — Сортировочная чтоб продать этот товар и тем самым заработать себе на жизнь. В больницу мы тоже ездим туда же и за продуктами тоже. Много детей ездит и на учебу. В буран к нам не проехать, дороги не чистятся, и в новогодние праздники мы несколько дней в поселке сидели без хлеба. Следующая электричка идет намного позже и это очень неудобно, теряем очень много времени. А у многих маленькие дети дома, которых не на кого оставить надолго, садиков у нас тоже нет. Учителя нашей школы приезжие, школа работает в две смены и учителя вынуждены ходить пешком на занятие и обратно. Все лето ходили пешком, но сейчас зима. У нас к Вам огромная просьба пустить до нашей станции электричку. Очень надеемся, что вы не откажете в нашей просьбе.

К сожалению, в просьбе жительнице всё таки отказали. Пассажиропоток на этом маршруте совершенно не рентабельный, и убытки перевозчика не покрываются.

— В целях принятия объективного решения осуществлялись комиссионные выезды на маршруты, в ходе которых изучен объем пассажиропотока. Обследования показали, что населенность вагонов электропоезда не превышала 30%. Низкий уровень количества перевозимых пассажиров также подтверждался ежемесячными отчетами перевозчика,- сообщается в официальном ответе.