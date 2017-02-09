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Пострадавших нет, люди ждут эвакуации
Сегодня около 15.00 в Шетском районе в 5-10 километрах от села Карамурын ушел в кювет, а потом упал на бок автобус с пассажирами в салоне.
Автобус ехал из Каражала в Караганду. Но предположительно из-за плохих погодных условий автобус вылетел с трассы. По сообщению ДВД области, никто не пострадал. На помощь 20 пассажирам, среди которых есть пятеро детей, уже выехали спасатели. Люди ждут эвакуации.
— По предварительным данным, ДТП произошло в условиях плохой видимости, водитель не справился с рулевым управлением. В настоящий момент на место выехали сотрудники МПС и направлен дополнительный автобус. Жертв и пострадавших нет, — сообщил руководитель пресс-службы Бакытжан Кудияров.
Тем временем, спасатели сообщают, что все направления в Карагандинской области из-за сильной метели перекрыты.
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