В Шетском районе из-за плохих погодных условий перевернулся пассажирский автобус

Пострадавших нет, люди ждут эвакуации

Сегодня около 15.00 в Шетском районе в 5-10 километрах от села Карамурын ушел в кювет, а потом упал на бок автобус с пассажирами в салоне.

Автобус ехал из Каражала в Караганду. Но предположительно из-за плохих погодных условий автобус вылетел с трассы. По сообщению ДВД области, никто не пострадал. На помощь 20 пассажирам, среди которых есть пятеро детей, уже выехали спасатели. Люди ждут эвакуации.

— По предварительным данным, ДТП произошло в условиях плохой видимости, водитель не справился с рулевым управлением. В настоящий момент на место выехали сотрудники МПС и направлен дополнительный автобус. Жертв и пострадавших нет, — сообщил руководитель пресс-службы Бакытжан Кудияров.



Тем временем, спасатели сообщают, что все направления в Карагандинской области из-за сильной метели перекрыты.