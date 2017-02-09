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Новые правила начнут действовать в начале апреля
Справки об отсутствии судимости просят все работодатели. Сейчас в этом документе указывается каждый эпизод, вне зависимости от того, погашена судимость или нет. Увидев эту справку чаще всего работодатели отказываются нанимать человека. Но всё изменится этой весной. Согласно новому формату, люди, ранее привлеченные к уголовной ответственности, судимость которых погашена или снята, будут получать справки с отметкой «Судимости не имеет».
— Мы надеемся, что это правило начнёт действовать уже в начале апреля, но ведём переговоры. Возможно удастся приблизить эти сроки,- сообщил руководитель управления Комитета по правовой статистики и специальным учётам Абу-Али Саттар.
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Всё для воров! Таков новый порядок.
Черное стало белым. Плохое стало нормальным.
Дмитрий хитрый
09 февраля, 2017 в 18:55