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Пострадавших нет
Сегодня около 18:00 на улице Вологодонской, у СТО «Шайба» автобус столкнулся с иномаркой. Судя по всему, столкновение произошло, когда один из участников ДТП пытался свернуть на другую улицу. Автобус от удара пострадал не сильно, а вот об иномарке этого сказать нельзя — у авто разбита передняя фара, смято крыло и бампер.
Кто стал виновником ДТП выясняется. Вероятно, что машины столкнулись из-за плохой видимости и сильной метели.
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