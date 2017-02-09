В Караганде автобус столкнулся с иномаркой (Видео)

Пострадавших нет

Сегодня около 18:00 на улице Вологодонской, у СТО «Шайба» автобус столкнулся с иномаркой. Судя по всему, столкновение произошло, когда один из участников ДТП пытался свернуть на другую улицу. Автобус от удара пострадал не сильно, а вот об иномарке этого сказать нельзя — у авто разбита передняя фара, смято крыло и бампер.

Кто стал виновником ДТП выясняется. Вероятно, что машины столкнулись из-за плохой видимости и сильной метели.