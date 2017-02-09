Легко ли быть молодым?…

Мне 24 и я – мама

Мне 24 и я – мама. Мама почти двухлетней дочки, требующей «асетки» (конфетки то-бишь) и нескладно поющей «В лесу родилась елочка». И да, я родила довольно рано, по некоторым меркам. И, надо признать, в начале беременности это доставляло мне кое-какие неудобства. Ну, знаете, вроде этих круглых удивленно-сочувственных глаз бывших одноклассников-одногрупников и вздохов, подразумевающих, что таланты мои отныне похоронены, а будущая возможная карьера пошла прахом. А вот фигушки вам, родные мои, талант – он не рубль, его не пропьешь. А карьера с моим рвением и готовностью работать с короткими перерывами на сон и иногда – еду – вопрос времени. Но сейчас не об этом. А о том, насколько сложно это – завести ребенка и доказать окружающим советникам (и откуда ж вас столько?), что ты все еще адекватна, и вполне можешь этого самого ребенка одеть, накормить, искупать и успокоить.

Начну, пожалуй, с самого роддома. Ничего не предвещало беды, как казалось. Но на второе утро в палату к нам, без предупреждения, как фурия вкатилась медсестра из детского отделения. Свои цепким взором она ну просто не могла не заметить довольно больших и ярких татуировок на моей спине и ногах. И, ну, конечно, же решила что я — зэчка, наркоманка, проститутка, шляюсь по подворотням, и ребенка «нагуляла», и возможно, даже не вспомню от кого. Ну, естественно, так оно и есть, дорогая! Ну и что, что в документах написано место моей работы и должность, из чего напрашивается очевидный вывод о наличии у меня высшего образования и хотя бы, минимальной эрудиции. И совсем не нужно обращать внимания на то, что все тату – плод художественной фантазии и недюжинных трудов хорошего и отнюдь не дешевого мастера, работающего в чистом и известном в городе салоне. К чему все эти мелочи? Есть тату – ты плохая мять. Решила тетя-медсестра и с того дня, при всех, громко, и непременно в моем присутствии, стала выдавать что-то вроде «О, гламурная идет», «Да у нас даже брошенных детей больше любят». А это, прости, ты с чего взяла? Или спрятала в кармане любвемер? Но тогда эти выпады больше смешили, чем раздражали, ибо если бы у нее в кармане и лежал любвемер, он бы зашкаливал, краснел и перегревался.

А вот другие врачи и медсестры из детского отделения раздражали не на шутку. Это было примерно так: приходит одна: «Ой, какая у вас дочка маленькая, болезненная будет, слабая». Приходит вторая: «Ой, че-то желтая она какая-то…», «Она что, уже три часа спит???? Будите, сейчас у нее начнутся судороги!!!» и, вишенка на торте – «Мамаша, вы, что не знаете, как ребенка к груди приложить?!». Да что вы, она ж у меня десятая в мои-то 22! Остальных просто в поле родила, вот в карте и не записаны.

Но кульминация была в день выписки. Уже новая медсестра пришла ко мне зачитать список правил-советов, как ухаживать за малышом дома. Встала она передо мной, и как сказку о царе Салтане, наизусть начала вещать. На все мои попытки задать уточняющие и реально волнующие меня вопросы резко отвечала: «Подождите, мамаша, а то я сейчас все забуду». Вот блин, в тот день я выписывалась пятой по счету, и она каждой читала эти же самые правила. И так каждую смену. Как???? Как забыть-то можно??? И тут пеня прорвало. Мой вопрос: «А как вы думаете, кому из нас важнее запомнить то, что вы скажете? Мне или вам?» ввел ее в ступор. А предложение распечатать правила на листе, раздать всем мамочкам и не париться, вообще заставило ее густо покраснеть, и пробормотать что-то невнятное. Ну а че ж, такие инновации легко не воспринимались ни в какие века.

Дальше — веселее, когда дочь «упаковали» в розовые рюшечки-ленточки и вручили, сияющему, как медный таз, папаше, я, уже выходя из роддома, через плечо, как бы про между прочим спрашиваю: «За палату ведь с вами рассчитались?» И что вы думаете? Нет! Они, блин, забыли. Стеснительные вы наши. Если бы мне кто-то торчал 70 штук, я бы восемь раз напомнила. И заметьте, без малейшего морального дискомфорта.

В итоге, пока толпа встречающих родных и друзей с шарами мерзла, стоя ногами в мартовской снежной чаче, мы с мужем бегали в бухгалтерию и обратно, подписывая бумаги и накладные.

Дальше-больше: через пару дней, когда моя мама пошла в роддом забирать корешки, необходимые для оформления свидетельства о рождении, врачи нисколько не тонко намекнули ей на то, что «можно бы было нам что-то и подарить». Вы серьезно, ребят?? Типа тортик, за то, что вы мне мочевой пузырь к кишкам не пришили? Или за то, что выписали меня не седую? За что, товарищи? Вы – врачи, ваша работа принимать роды, следить за здоровьем пациентов, проводить диагностику, лечение, оперировать и дальше по списку. За это вам платят зарплату. Так же, как и водителям, пекарям, пожарным, полицейским, учителям и дворникам. И не надо сейчас рассказывать о том, что «получают-то они мало, можно и поблагодарить». Они когда в мединститут шли, думали, что будут миллионы лопатами грести? Тут уж, либо лечишь людей по призванию, либо иди «Орифлейм» за деньги продавай.

Ну, на сегодня, пожалуй, все. Можете доставать помидоры.