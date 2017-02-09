Житель Абая утверждает, что подростки изнасиловали его десятилетнего сына

Педагоги школы этот факт категорически отрицают.

Санжар и Арман (имена изменены) уже больше месяца не посещают школу. Братья учатся в четвёртом и во втором классах сш № 1 г. Абай. В конце 2016 года отец школьников Еркын (имя изменено) узнал, что его десятилетнего сына Санжара изнасиловали старшеклассники. Мальчик рассказал ему об этом сам. 24 декабря Санжар, который учится во вторую смену, пришёл домой позже обычного.

«Я спросил у сына, что случилось? А он мне ответил, что его изнасиловали. И у меня потемнело в глазах, мне стало плохо. Я не знал, что мне думать. А сын переживал всю ночь, он просил меня, чтобы я никуда не ходил и ничего не натворил», — рассказал отец Санжара.

На следующий день Еркын собрал одежду сына, на которой могли остаться биологические следы, и отправился в полицию вместе с сыновьями. Позже туда пришли и педагоги, мальчика опрашивали не в присутствии отца, ребёнок сильно напугался и потом долго плакал.

«Это всё было 25 декабря, нас продержали в отделении с 14 часов, и мы уехали оттуда на такси в 22:00. Даже взрослого человека больше четырёх часов нельзя допрашивать. А нас с двумя детьми держали с открытыми дверями. Сыну и так тяжело было, а тут столько посторонних», — продолжил свой рассказ Еркын.

Еркын воспитывает сыновей один / Фото informburo.kz

С тех пор братья Санжар и Арман перестали ходить в школу. Отец считает, что это небезопасно.

В город Абай Еркын с сыновьями приехал два года назад, семья живёт без матери, отец воспитывает детей один, живут на съёмной квартире. Санжар занимается боксом, учится хорошо, в его дневнике одни пятерки. И поначалу у детей не было проблем. А позже, по словам отца, ученики старших классов стали вымогать у детей деньги.

«Я не давал детям деньги специально, потому что у нас был инцидент, ставили «на счётчик», 100 тенге просили у сына, потом ещё и ещё больше. Я пошёл в школу, возмутился. Завуч выслушала, всё записала, собрание провели, родителей вызвали. А позже говорят: вы извините, пожалуйста, там такие люди позвонили, надо бы как-то помириться. В общем, никаких мер так и не приняли», — сообщил Еркын.

Подвал, куда Санжара затащили подростки / Фото informburo.kz

Сам Санжар об изнасиловании рассказывает со слезами на глазах. Говорит, трое подростков заволокли его в подвал жилого дома, накинули на голову капюшон и надругались. Подростки учатся с ним в одной школе. Но педагоги в изнасилование не верят.

«Нет, фактов надругательства не было, фактов насилия не было, я уверена в этом на сто процентов, и говорить об этом, поднимать ажиотаж преждевременно. Я хочу сказать, что есть родительская общественность, есть родительский комитет, есть попечительский совет. Если это произошло, мы тоже будем принимать какие-то меры. Но пока этот факт не доказан, я могу с уверенностью говорить, что этого не было», — заявила директор школы №1 Жамал Юсупова.

Также она сообщила, что с пострадавшим мальчиком пытались поговорить педагоги. Никаких встреч с родителями не проводили, поскольку не хотят напрасно травмировать психику учеников. Ждут результатов расследования.

Сейчас Санжару и его семье помогают сотрудники общественных организаций. Они помогли мужчине свозить сына в Астану к независимым специалистам, которые провели психологическую экспертизу и подтвердили, что мальчик не обманывает. А полицейские по данному факту сейчас проводят досудебное расследование.

«По заявлению жителя Абая проводится досудебное расследование по статье 122 ч. 4 УК РК («Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). По первоначальным проведённым медицинским исследованиям каких-либо телесных повреждений, характерных при насильственных действиях сексуального характера, не обнаружено. Назначена судебно-биологическая экспертиза», — сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Пока идёт следствие, отец ни на шаг не отпускает сыновей от себя и с надеждой ждёт справедливого расследования.

Источник: Informburo