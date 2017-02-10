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Предлагает Вам отдохнуть по — новому!
Сегодня проведение корпоративных мероприятий ни для кого не в новинку, однако, часто это бывают стандартные застолья. А как часто хочется устроить особенный праздник своим близким и коллегам, который они запомнят надолго.
Если Вы хотите провести мероприятие для своих сотрудников или партнеров, презентацию, отметить день рождение, устроить детский праздник или просто организовать активные выходные, то Картинг-клуб UNDERGROUND подходит для этого как нельзя лучше:
*Самая большая крытая трасса в Казахстане протяженностью 450м. позволит Вам организовать чемпионат по картингу для большого количества гостей.
* Для заездов используются карты Rimo Alpha c двигателями Honda GX 200 (6л.с.), что гарантирует Вам и Вашим гостям море удовольствия от настоящего экстремального вождения.
* Холл площадью 160 кв.м. с видео-обозрением трассы позволит наблюдать за проходящими гонками в тепле и комфорте. Вместимость до 50 человек.
*На втором этаже расположено уютное кафе, где Вы сможете подкрепиться между заездами или просто отведать вкуснейшую кухню в приятной обстановке вдалеке от городской суеты.
Мы работаем для Вас!
С 12.00-24.00
Без выходных!
г.Караганда, Саранское шоссе 8(ДСК)
(: +77026403617, 8-7212-98-11-01
Почта: underground.kartingklub@mail.ru
Вконтакте: https://vk.com/underground.kartingclub
Одноклассники: Картинг Клуб UNDERGROUND
Instagram: underground.kartingclub
WatsApp: +77711934193
www.karting-club.kz
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