Отменены занятия для школьников с 0 по 4 классы

Мороз

Отдел образования города Караганда отменил занятия для школьников с нулевого по четвёртые классы первой смены. За окном — 27 градусов.

Напоминаем, что решение, отправить ребёнка в школу или оставить его дома, принимают родители. Учителям рекомендовано в морозные дни проводить занятия на повторение.