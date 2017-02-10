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Мороз
Отдел образования города Караганда отменил занятия для школьников с нулевого по четвёртые классы первой смены. За окном — 27 градусов.
Напоминаем, что решение, отправить ребёнка в школу или оставить его дома, принимают родители. Учителям рекомендовано в морозные дни проводить занятия на повторение.
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Опять эти учителя отменили только первую смену. Они реально думают что родители решают куда девать ребенка в самый последний момент перед выходом? Дорогие учителя, родители решают вести ребенка в школу или к бабушке в 8 часов утра. И что-то потом поменять нереально! Вы это понимаете?
мамама
10 февраля, 2017 в 08:12