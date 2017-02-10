Неопознанный памятник в центре Караганды

«Этим должны заниматься компетентные люди»

Карагандинец Андрей Самохин озадачил сотрудников краеведческого музея необычной фотографией центрального проспекта Караганды. На снимке едва ли не самое узнаваемое место в городе — главпочтамт и вход в парк. А рядом — непонятный памятник.

Андрей Самохин уже много лет интересуется историей родного города. Он был редактором второго издания «Энциклопедии Карагандинской области», для которой собрал много любопытного материала. Но и после того как книга вышла в свет, краеведения не забросил. Сейчас он ведет группу в «Одноклассниках» под названием «Где, где? В Караганде!», которая постоянно пополняется новыми, а если быть точнее, старыми фотографиями и воспоминаниями старожилов. Одно из последних редких фото Андрей Юрьевич датирует 1962-1963 годами. На фото есть одна деталь, которая краеведа-любителя поставила в тупик.

— Все мы знаем, что со строительством Нового города главным проспектом Караганды стал проспект Сталина, — говорил Андрей Юрьевич вчера в краеведческом музее, где проходила встреча, посвященная дню рождения шахтерской столицы. — Там, где сейчас стоит знаменитая скульптура Билыка, изначально был памятник Сталину. Этот факт известен. Но на днях мне попалась неожиданная фотография, по которой можно заключить, что на пьедестале у входа в парк была какая-то совершенно другая скульптура. И не Сталин, и не шахтеры. Вот теперь гадаю, кто же там стоял в переходный период?

Однако никто из тех, кто собрался в музее, не смог прояснить момент со скульптурой.

— Вместе с фотографиями к нам приходят неожиданные очень интересные вещи. Поэтому, я считаю, что надо создавать музейный фонд, который будет состоять из фотографий. Тут нет проблем в техническом плане. Но этим должны заниматься компетентные люди. Поскольку энтузиасты — это хорошо. Однако тут должны работать именно

профессионалы, — добавил Самохин.