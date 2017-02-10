Cпасательные операции на дорогах Карагандинской области (фото)

Люди замерзали на трассах

Весь день 9 февраля на трассах Карагандинской области сильно мело. А к вечеру еще и ударил сильный мороз. ЧСники перекрыли движение, однако на некоторых дорогах все равно случились экстремальные ситуации. За вчерашний день, вечер и ночь спасатели помогли выбраться из снежных заносов 16 жителям региона, эвакуировали 48 человек и освободили из снежного плена 20 автомобилей.

Одна их самых крупных спасательных операция развернулась вблизи Темиртау на трассе » Алматы -Екатеринбург» в так называемом тещином ущелье. Там столкнулись сразу 8 (!) автомобилей (три грузовых и пять легковых). В результате аварии на дороге образовалась огромная пробка. На дороге застряли почти 50 машин. Спасатели помогли растащить автомобили и эвакуировали из пробки семь человек.

В это же время в Шетском районе в 15 километрах от села Красная поляна вылетел в кювет пассажирский автобус. Автобус вез 20 человек из Каражала в Караганду. На место аварии выехала техника 3-го автопарка (тягач, кран и автобус), также в спасательной операции принимали участие полицейские.

В шести километрах от Сортировки в заносах застряли шесть машин. ЧСники вывезли на станцию Сортировочную 10 человек. Примерно в это же время в 9 километрах от Сортировки в снегу встали еще две машины. Спасатели добрались до места на вездеходе и эвакуировали 7 человек.