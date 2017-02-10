Медалистов «Универсиады» будут чествовать в начале марта

Сейчас они уехали в Южную Корею, а затем отправятся в Японию

Карагандинские спортсмены, завоевавшие медали на «Универсиаде» еще не вернулись в Караганду. Сразу после главных зимних стартов этого года они отправились на этап Кубка Мира в Южную Корею, а после, не заезжая домой — на Азиатские игры, которые пройдут в Японии.

— Это спортсмены, не успели одни соревнования закончится, сразу начинаются другие, — смеется руководитель управления физической культуры туризма и спорта Наталья Сухорукова. — Они приедут в начале марта. Аким будет давать прием, и мы на него пригласим спортсменов.

Чем будут награждать медалистов, пока не известно. По словам Натальи Евгеньевны, сейчас этот вопрос решается. Скорее всего, призеров Универсиады наградят денежными подарками.