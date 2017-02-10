«Шахтер» обыграл украинский «Ильичевец»

«Шахтер» – «Ильичевец» 2:0

Вчера «Шахтер» провел свой первый товарищеский матч на втором учебно-тренировочном сборе в Анталии. В роли спарринг-партнера «горняков» выступил украинский «Ильичевец». Команда из Мариуполя на данный момент занимает первую строчку в турнирной таблице Первой лиги Украины – втором по силе чемпионате страны. После 20 сыгранных матчей «Ильичевец» набрал 48 очков и познал горечь поражений только два раза. Год назад на турецких сборах «Шахтер» уже встречался с этой командой, тогда победитель выявлен не был – 2:2.

Счет в матче был открыт словацким полузащитником Юлиусом Сзоке на 27-ой минуте. Под занавес первой половины игры бельгийский 21-летний нападающий Алессио, находящийся на просмотре, удвоил преимущество карагандинской команды и установил в матче окончательный счет – 2:0.

«Шахтер» – «Ильичевец» 2:0 (2:0)

Голы: Сзоке 27 (1:0), Алессио 44 (2:0)

Шахтер: Шацкий, Пикалкин (Габышев 45), Тарасов, Кадио, Мангуткин (Айегбуси 45) (Пикалкин) (Алимбаев 85), Сзоке (Стоянович 45), Скорых (Орал 80), Зошак (Зубович 45), Станоевич (Адилов 70), Хайруллин (Васильев 45), Алессио (Путинцев 70)