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В начале февраля 2017 года на сайте газеты «Новый Вестник» были опубликованы материалы о совместном рейде по городу депутатов и членов Общественного совета, касающегося установки дорожных знаков на улицах города («В Караганде на улице Ленина установлено 635 знаков» и «Депутатам показали неправильные остановки и дорожные знаки»). Сопровождал эту делегацию и комментировал ситуацию начальник отделения дорожно-технической инспекции УВД города Иван Разуваев. При этом в его комментариях по поводу неправильно (или с нарушением) установленных знаков, косвенно следовало, что эта вина не дорожной полиции, а результат отсутствия специальной организации, которая решала бы все вопросы с установкой и содержанием инфраструктуры безопасности дорог. Якобы до 2006 года такая организация была и было все нормально. Полагаем, что в этом госп. Разуваев И. несколько лукавит! Насколько знаем было раньше и действует сейчас положение, когда установка дорожных знаков, нанесение разметки, в том числе их содержание, находится на контроле соотвтетствующей службы дорожной полиции. То есть, указанная служба в обязательном порядке согласовывает конкретным заказчикам (исполнителям) установку дорожных знаков, нанесение разметки, в том числе выдает предписания по устранению недостатков, выявленных в ходе их «эксплуатации». Полагаем, что подрядные организации, выполняющие указанные работы, получают деньги из бюджета (от «Заказчика») только после принятия данных работ соответствующей комиссей, в составе которой, уверены, в обязательном порядке есть уполномоченный сотрудник дорожной полиции. В этой связи у нас (у меня и моих коллег) возник ряд конкретных вопросов, на которые хотели бы получить аргументированные ответы.
— на нечетной стороне Б.Мира?
— на четной стороне Б.Мира?
С уважением,
Лоор Владимир Иванович
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