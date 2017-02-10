Кто виноват и что делать!?

В начале февраля 2017 года на сайте газеты «Новый Вестник» были опубликованы материалы о совместном рейде по городу депутатов и членов Общественного совета, касающегося установки дорожных знаков на улицах города («В Караганде на улице Ленина установлено 635 знаков» и «Депутатам показали неправильные остановки и дорожные знаки»). Сопровождал эту делегацию и комментировал ситуацию начальник отделения дорожно-технической инспекции УВД города Иван Разуваев. При этом в его комментариях по поводу неправильно (или с нарушением) установленных знаков, косвенно следовало, что эта вина не дорожной полиции, а результат отсутствия специальной организации, которая решала бы все вопросы с установкой и содержанием инфраструктуры безопасности дорог. Якобы до 2006 года такая организация была и было все нормально. Полагаем, что в этом госп. Разуваев И. несколько лукавит! Насколько знаем было раньше и действует сейчас положение, когда установка дорожных знаков, нанесение разметки, в том числе их содержание, находится на контроле соотвтетствующей службы дорожной полиции. То есть, указанная служба в обязательном порядке согласовывает конкретным заказчикам (исполнителям) установку дорожных знаков, нанесение разметки, в том числе выдает предписания по устранению недостатков, выявленных в ходе их «эксплуатации». Полагаем, что подрядные организации, выполняющие указанные работы, получают деньги из бюджета (от «Заказчика») только после принятия данных работ соответствующей комиссей, в составе которой, уверены, в обязательном порядке есть уполномоченный сотрудник дорожной полиции. В этой связи у нас (у меня и моих коллег) возник ряд конкретных вопросов, на которые хотели бы получить аргументированные ответы.

На основании каких обязательных документов производятся работы по установке дорожных знаков, нанесению дорожной разметки. Кто и каким образом контролирует соответствие этой работы (от начала до конца) требованиям «Правил дорожного движения» и других нормативных документов? Согласовывалась ли (кем и когда?) дорожная инфраструктура (дорожные знаки, разметка) по улице Ерубаева и Б. Мира, в частности на их пересечении? Достаточно ли на этом перекрестке (перед въездом на него) дорожных знаков (информационных, предписывающих, запрещающих) при следовании (по второй полосе) по ул. Ерубаевой в сторону пл. Гагарина, а также при следовании по нечетной стороне Б.Мира (от пр. Б.Жырау) для дальнейшего поворота и движения в сторону пл. Гагарина? Особенно, когда в силу объективных обстоятельств ограничена видна дорожная разметка (занят автотранспортом, снег, грязь)! Где и почему на перекрестке Б.Мира-ул. Ерубаева можно осуществить разворот, следуя по ул. Ерубаева (от ДВД области):

— на нечетной стороне Б.Мира?

— на четной стороне Б.Мира?

Как определить перед перекрестком Б. Мира — ул. Ерубаева (следуя от пр. Бухар-Жырау), в какой ряд завернуть на самом перекрестке для дальнейшего движения в сторону пл. Гагарина (в том числе в условиях ограниченной видимости дорожной разметки по вышеуказанным обстоятельствам)? Как получается, что в одних местах информационно-указательных знаков (в частности, «Направление движения по полосам») в изобилии (ул. Лениена, на майкудукской трассе (от Голубых Прудов до поворота на Юго-Восток и т.д.), где-то их установлено ограничено (перекресток пр. Бухар-Жырау — ул. Ермекова: со стороны ТОО «Полиграфия — есть, а со стороны ТД «Пирамида» — нет)?

С уважением,

Лоор Владимир Иванович