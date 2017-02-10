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Прочитал в вашей газете статью «Опять расходы», и меня поразили действия монополиста. Согласно поручению Главы государства до конца 2014 года все многоквартирные дома должны были иметь приборы учета тепла. В городе Астане монополист до конца 2014 года во всех домах установил ОПУ бесплатно и взял на себя техническое обслуживание приборов.
Наш монополист проигнорировал поручение Главы государства и уже четвертый год не может установить счетчик. Почему? Потому что монополист, не потратив из своей прибыли ни одного тенге, хочет, чтобы все оплатил потребитель. Повышая тариф за тепло, нам говорили, что нужно закупать счетчики. И все платили по этому тарифу. Почему же одним установили бесплатно, а другие должны оплачивать счетчики, за которые уже заплачено? У меня есть несколько вопросов.
Хотел бы прочитать в газете ответы на эти вопросы. Если, конечно, кто-то сможет на них ответить.
Щербатый А.А
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