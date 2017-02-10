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По версии следствия, Байсалбаев А. получил взятку в сумме 640 000 тенге.
Департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области задержал руководителя отдела контроля трудового законодательства по городам Жезказган, Сатпаев, Каражал и Улытаускому, Жанааркинскому районам Байсалбаева. Сообщает Informburo.kz.
«Установлено, что Байсалбаев А. получил взятку в сумме 640 000 тенге от работника ТОО «Корпорация Казахмыс» за выдачу положительного заключения по факту проведённой проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятии», – сообщается в релизе.
В настоящее время Байсалбаев А. задержан и водворён в ИВС УВД Караганды.
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