Трудовой инспектор задержан за получение взятки от работника Казахмыса в Караганде

По версии следствия, Байсалбаев А. получил взятку в сумме 640 000 тенге.

Департамент Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области задержал руководителя отдела контроля трудового законодательства по городам Жезказган, Сатпаев, Каражал и Улытаускому, Жанааркинскому районам Байсалбаева. Сообщает Informburo.kz.

«Установлено, что Байсалбаев А. получил взятку в сумме 640 000 тенге от работника ТОО «Корпорация Казахмыс» за выдачу положительного заключения по факту проведённой проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятии», – сообщается в релизе.

В настоящее время Байсалбаев А. задержан и водворён в ИВС УВД Караганды.