Ровесница Караганды

«Она сильно рисковала»

Что прятали в «спецхране», где осужденный космобиолог Александр Чижевский доставал литературу и почему в ателье вместо швейных машинок завезли книжные стеллажи? Об этом шла речь на встрече, устроенной краеведческим музеем по случаю Дня рождения Караганды. Для многих стало сюрпризом, что у шахтерской столицы есть ровесница. Оказывается, наша старая добрая «гоголевка» была образована в том же 1934 году, когда горняцкий поселок получил официальный статус города.

Занимательные факты из истории первой карагандинской «читальни» рассказала заместитель директора областной библиотеки имени Гоголя Валентина Пак.

Дом моды

— Первым библиотекарем Караганды была Полина Петровна Кривцова. Окончив на Тамбовщине курсы библиотекарей, она приехала сюда вместе с мужем, техником-связистом. Начиналась библиотека с двух стопок книг, которые вручил Полине Петровне заведующий городским отделом народного образования Байжанов. Полина Петровна пошла в городской комитет партии, где ей удалось добиться отдельного помещения. Это были три каморки в бараке — единственном в то время клубе угольщиков – он находился на месте парка Костенко в Старом городе. Библиотека начала быстро расширятся, для нее выделили комнату на шахте имени Кирова. Позже перевели в Новый город — в подвал областной клинической больницы на проспекте Советском. А уже с марта 1938 года — в здание по адресу Большая Михайловка, улица Некрасова (ныне Музейный переулок). А после окончания войны — здание на Ленина, 1.

— Когда же библиотека добралась до своего конечного места положения – на улицу Ерубаева?

— Мы надеемся, что оно не конечное. В 1969 году мы переехали сюда временно – пока не построят новое здание. Но находимся там до сих пор.

Карагандинские бибиотекари на собственном опыте убедились в справедливости выражения о том, что ничего нет более постоянного, чем временное. К середине шестидесятых годов стало очевидно, что оставаться на улице Ленина больше невозможно: книги стало настолько много, что они не помещались на имеющейся площади. Тогда библиотеку перевезли в новое здание. Предполагалось, что она задержится там ненадолго.

Надо сказать, что здание это строилось вовсе не для хранения книг. Планировалось, что там будет ателье мод с пошивочными цехами и демонстрационным залом. Типовое здание на областной библиотеки миллион томов тоже планировалось. Его хотели возводить на Юго-Востоке – в том районе, где сегодня стоит гостиничный комплекс «Достар Алем». В середине семидесятых общественности был представлен проект. Его авторы учли буквально все тонкости: предусмотрели специальное книгохранилище с системой кондиционирования и пылеудаления, вертикальную пневмопочту, по которой должны были поступать заказы, и конвейер для доставки книг. К сожалению, все эти проекты так и остались на бумаге.

Тайна трех сундуков

Еще один любопытный момент из истории «гоголевки» — так называемый «спецхран».

— Известно, что в Долинке был распределительный пункт, откуда репрессированных развозили по лагерям, — продолжала Валентина Иосифовна. — И на этом пункте их обыскивали, отбирали все книги, которые затем передавали в нашу библиотеку – на специальное хранение.

— Каким же образом хранилась изъятая литература?

— По воспоминаниям наших первых сотрудников, это было три сундука. На самом деле книги, которые в них заперли, не представляли угрозы для государства. Это была в основном научная и техническая литература, которую привезли с собой репрессированные ученые. Кто-то томик Пушкина успел с собой взять, кто-то – Достоевского. Ничего крамольного. Однако доступа к ним не было. Лишь в конце шестидесятых часть книг начали распределять. Что-то пошло в фонд, что-то сдали на макулатуру.

— Остались ли какие-то следы тех книг? Среди репрессированных были выдающиеся ученые…

— Нет. Многое было утеряно при переезде с улицы Ленина. «Спецхрану» никто не придавал большого значения. Что же касается выдающихся личностей, действительно, с нашей библиотекой связано много имен. Нашим читателем был Николай Заболоцкий и космобиолог Александр Леонидович Жижевский. Несмотря на запрет, в середине пятидесятых годов директор библиотеки на свое имя заказывала литературу по биологии и медицине для Чижевского. Это было для нее очень чревато. Но она была смелая, мужественная женщина, она шла на риск.

«Гоголевка» в фактах — из книги Валентины Пак: