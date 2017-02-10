Жезказганца, выплеснувшего на полицейского пробирку с мочой, освободили от наказания по амнистии

Постановление еще не вступило в силу

Жезказганца Кайрата Елубаева, ставшего известным на всю страну после пьяной выходки, освободят от наказания по амнистии.

Напомним, прошлой зимой Кайрата Елубаева остановил патруль на трассе под Жезказганом. Он вел машину будучи нетрезвым. Во время задержания он оказал бывшим коллегам сопротивление. Раньше Кайрат Елубаев также был полицейским. С большим трудом Елубаева доставили на освидетельствование в диспансер. Там задержанный вел себя не очень корректно. Сначала оскорбил 70-летнего нарколога. Потом долго отказывался дышать в трубку. Кое-как его уговорили сдать биоматериал на анализ. Возвращаясь из туалета с пробиркой мочи в руках, он выплеснул ее содержимое на мундир, стоящего рядом Толегена Игибекова.

Полицейский не смог сдержаться и отвесил пьяному хулигану затрещину. Происходящее попало в поле зрения внутренней камеры диспансера, и позже стало главной уликой в деле против полицейского. В апреле Игибекова осудили на пять лет по статье «Превышение власти с применением насилия». После большой шумихи в соцсетях приговор полицейскому смягчили. Апелляция изменила приговор. Ему дали пять лет условно с установлением пробационного контроля.

Параллельно уголовное дело вели и в отношении Елубаева. Его признали виновным по ­6 эпизодам, предусмотренным четырьмя ­статьями УК РК: «Оскорбление представителя власти», «Неповино­вение представителю власти», «Применение насилия в отношении представителя власти», «Хулиганство». 15 августа прошлого года суд назначил ему два года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Стало известно, что Кайрата Елубева освободили от наказания по амнистии. Это подтвердили в канцелярии Жезказганского городского суда.

-Кайрат Елубева освобожден от наказания по акту амнистии к 25-летию РК. Постановление от 8 февраля еще не вступило в законную силу. Вступил в силу по истечении 15 суток, -сообщили в канцелярии суда.