Скандал на автовокзале Караганды. Люди не могут выехать в Россию.

Многодетная мать теряет последний шанс выехать к своему ребенку, который в тяжелом состоянии попал в больницу в Твери. Каранадинка не знает, что случилось с ее дочерью.

Группа пассажиров застряла в автовокзале Караганды. Несмотря на то, что трассы по всем направлениям открыли еще в 10.45, рейс до Екатеринбурга отменили. Большинство пассажиров смирились: сдали или обменяли свои билеты. Но три человека устроили скандал: обратились в акимат, прокуратуру, а двое граждан России — в российское посольство, где им порекомендовали фиксировать происходящее на видео.

Татьяна Гончарова — гражданка Казахстана. Она должна была выехать сегодня утром в Екатеринбург, чтобы добраться до своей дочери, с которой случилось несчастье. Мать ничего не знает о состоянии своего ребенка.

— Я еду в Тверь за дочерью, которая лежит в тяжелом состоянии в больнице. Врачи отказались сообщать ее диагноз. Сказали, что нетелефонный разговор. Дочь заканчивает девятый класс, на каникулах она улетела в Тверь, где сейчас живет ее одноклассница, чтобы узнать насчет дальнейшей учебы. 5 января дочь попала в больницу, ее подруга не выходит на связь. Мне надо перевозить ребенка домой, в Казахстан.

Кроме старшей дочери, которая сейчас лежит в тверской больнице, у Татьяны еще трое детей, младшему из которых всего восемь месяцев. Несколько недель ушло на то, чтобы пристроить малышей у родственников и взять кредит для покупки билетов. Татьяна нашла самый дешевый вариант: до Екатеринбурга на автобусе, потом до Москвы на самолете, а затем на электричке до Твери. Обратные авиабилеты — себе и дочери — тоже уже купила. Но теперь вся ее поездка под угрозой срыва. Если билеты на самолет сгорят, женщина не сможет повторно оплатить их стоимость.

Сейчас Татьяна вместе с двумя пассажирами-россиянами находится в администрации автовокзала. Люди требуют справку о том, что рейс отменен из-за технической неисправности автобуса. Пассажиры утверждают, что о поломке им сообщил диспетчер третьего автопарка в телефонном разговоре. Люди рассчитывают с помощью этой справки в дальнейшем через суд взыскать компенсацию за «сгоревшие» билеты. Однако пока ничего добиться не могут.

В приемной третьего автопарка корреспонденту nv.kz пояснили, что отменили рейс на основании письма из областного управления автомобильных дорог: в документе шла речь о том, что трассы по всем направлениям перекрыты.

В свою очередь представитель управления пояснил, что было штормовое предупреждение по области 9 и 10 января. Сослались на инцидент в Молодежном, откуда пришлось эвакуировать пассажиров автобуса, ехавшего из Павлодара. Дескать, поэтому решили не рисковать.