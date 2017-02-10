«Караганды Жарык» выставил бизнес-центру «Азия» счет в 30 миллионов тенге

Монополист нашел надлом провода в трансформаторной подстанции, к которой подключено здание

Компания «Караганды Жарык» выставила бизнес-центру «Азия» счет в 30 миллионов тенге. Монополист нашел надлом провода в цепи подключения объекта. Однако потребитель нарушение не признал.

Чтобы защитить свои права, хозяин бизнес-центра подал на монополиста в суд. Он потребовал аннулировать доначисленную сумму в 29,9 миллиона тенге и взыскать компенсацию морального вреда в 500 тысяч тенге.

А все началось 1 апреля 2016 года. Тогда сотрудники ТОО «Караганды Жарык» нашли нарушение схемы подключения вторичных цепей. Они выявили надлом провода И 2 фазы в ТП-205, к которому подключен бизнес-центр «Азия». После этого услугодатель сняли электросчетчик и сдал его на экспертизу в ТОО «АСТ-Техносервис». Здесь установили, что «производилось внешнее отключение токовых цепей фазы», из-за чего «недоучет электрической энергии составит 33 процента». Причем этот самый недоучет начался в феврале 2015 года. В итоге монополист отключил свет в бизнес-центре и обязал его погасить долг.

В суде владелец БЦ «Азия» уверял, что его объект обесточили незаконно. Так как нарушение произошло не по его вине.

У компании «Караганды Жарык» аргументы были весомее. Один из них — это заключение экспертизы. А еще, как оказалось, надломленный провод располагается после рубильника, по которому проходит граница балансовой принадлежности. Получается, что нарушение выявлено на сетях потребителя, а значит, на нем лежит ответственность за их техническое состояние.

Представитель компании «КарагандыЖылуСбыт» в суде сообщил, что бизнес-центр погасил часть доначисленной суммы – 500 тысяч тенге. Кроме того он заплатил 5438 тенге за то, чтобы здание подключили к электроснабжению. Все это, по мнению услугодателя, свидетельствует о согласии предпринимателя с нарушением.

В итоге районный суд отказал в иске владельцу бизнес-центра. Однако последний с таким решением не согласился и теперь обжалует его в апелляционной коллегии Карагандинского областного суда.