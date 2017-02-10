Пьяный житель Осакаровки попал на скамью подсудимых из-за мешка картошки

Жажда выпить пересилила здравый смысл

В Осакаровском суде рассмотрели дело местного жителя. После знатной попойки сельчанин искал деньги, чтобы опохмелиться. В поисках наживы он залез в соседский подвал, где наткнулся на мешки с картошкой. Мужчина вытащил один мешок с картофелем и продал его жителю поселка за полторы тысячи тенге.

Сосед узнал о краже. Так мужчина оказался на скамье подсудимых. В суде он умолял председательствующего не лишать его свободы так, как с лихвой расплатился с соседом. Стороны примирились. В итоге суд освободил сельчанина от уголовной ответственности.