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Жажда выпить пересилила здравый смысл
В Осакаровском суде рассмотрели дело местного жителя. После знатной попойки сельчанин искал деньги, чтобы опохмелиться. В поисках наживы он залез в соседский подвал, где наткнулся на мешки с картошкой. Мужчина вытащил один мешок с картофелем и продал его жителю поселка за полторы тысячи тенге.
Сосед узнал о краже. Так мужчина оказался на скамье подсудимых. В суде он умолял председательствующего не лишать его свободы так, как с лихвой расплатился с соседом. Стороны примирились. В итоге суд освободил сельчанина от уголовной ответственности.
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