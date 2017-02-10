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Для того чтобы из хороших мальчишек вырастить уродцев, существуют специальные инструкции.
Всем доброго дня. Решила поддержать имидж «злой тетеньки» и «мисс высокомерность». Расскажу вам о полуросликах, я так называю мальчишек, которые по возрасту уже не дети, а по уровню еще не мужчины. В последнее время таких «бемби» вокруг меня скопилось достаточно много, это и личные знакомые, и дети подружек. Удивляет происходящая деградация. Открыть девушке дверь – это западло, помочь нести тяжелую сумку – «зашквар» (почему-то термин из мест лишения свободы снова в моде). Самое дикое, что для них норм бить женщину. В соцсетях, в группах для полуросликов ходит даже инструкция как это делается. Бить оказывается нужно по-касательной, чтобы синяка не осталось. Долбаный стыд! Самый дикий треш, который я когда-либо встречала в сети. Эти люди со странными принципами скоро станут родителями и взрослыми дядьками, которых будет слушать подрастающее поколение.
Так вот ребята, даже если ты супер красивый и весь такой расписной, и успешный, но тебе западло нести сумку, ты блин полурослик. Если тебе норм бить женщину, ты можешь зарабатывать миллионы и ездить на крузаке, ты блин не мужчина. Самое стремное, что у таких бемби уверенности немерено, он думает, что для любой он сокровище. Такие мальчики ведут себя так, как продавцы книг. Они плюют тебе в уши, что это супер и таких ты нигде не найдешь, ребята да таких как вы дают на базаре по пять рублей за штуку и брать никто не хочет.
Эти дети воспитаны на статусах в контакте и хештегах инсты. Читала эти группы, женщин там называют «телками», «бабами», «тварями» и … на этом сайте запрещены матерные выражения. Самым страшным у этих странных людей является «взять бабу с прицепом»! Я вот так скажу, быть бабой с прицепом это не так стремно, как связаться с балластом вроде тебя. Для того чтобы из хороших мальчишек вырастить уродцев, существуют специальные инструкции. В этих адских текстах написано как отвечать, если женщина попросит принести сумку или хотя бы матом ее не крыть.
На самом деле уродцев единицы, но нормальным парням стремно признаться, что они нормальные. Это долбанное общественное мнение.
Короче, ребятки вы подумайте. А я пойду на лавочку и с соседками проституток пообсуждаю.
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Ну все ясно. Недавно с роддома вышла, времени много свободного, лазишь по всяким форумным антибабским помойка и потом сюда строчишь. Я так понимаю это не последнее творение? Полурослик в юбке, вот твой диагноз.
P.s.
Шелуху от семок за собой прибрать не забудь.
Lex
10 февраля, 2017 в 16:08
Ты ж мамина принцесса, читай внимательно. Про детей пишет другой автор.
Miss-Underfined
10 февраля, 2017 в 16:15
Ты ж папина доча невнимательная, спалилась. Мисс высокомерность тебя назвали в теме про роддом, где ты писала под другим ником.
Жесткий винегрет
10 февраля, 2017 в 16:34
Внимательно «Судя по вашему развязанному тексту от мисс высокомерность, вы недалеко от них ушли.». Но есть автор того блога, недалеко ушел от моих текстов. Внимательнее.
Miss-Underfined
10 февраля, 2017 в 16:38
Ну вот видите и невнимательно читаете.
Там цитата была вначале и отсылка идет к тем кто в этой цитате, что от них недалеко ушли. Причем тут другой блог вообще? Самомнение у вас огого!
Жесткий винегрет
10 февраля, 2017 в 16:48
Закон природы, подобное притягивается к подобному. В моем окружении таких «полуросликов» нет, а уменя несколько детей и соотвественно куча знакомых с детьми.
Жесткий винегрет
10 февраля, 2017 в 16:37
ну видимо в этом проблема)
Miss-Underfined
10 февраля, 2017 в 16:40
Чтобы окружение сменилось, нужно сначало изменить себя…
Жесткий винегрет
10 февраля, 2017 в 16:45
Короче картина вырисовываться начинает:
Молодая злая мисс выскомерность родила. Много свободного времени, которое подруги тратят на всякую дурь, а она будет тратить с умом, выкладывая тут ежедневно свои творения. Рассказывая об окружающем ее злобном мире, где в роддомах смотрят косо и говорят криво, в котором убивают чтобы носить шубы и который заполнен злобными полуросликами не открывающими дверь и не берущими сумок. Какие еще ужасы окружают автора, мы узнаем в следующих сериях.
Жесткий винегрет
10 февраля, 2017 в 16:44
Если вашего неоконченного среднего образования (ума) не хватает на то, чтобы понять по стилю изложения что мы разные люди, мне вам нечем помочь. Сейчас появятся комментаторы с опытом и легко увидят разницу. Уважаемый …, жду вас)
Miss-Underfined
10 февраля, 2017 в 16:48
Стиль один и тот же: «зло вокруг хорошей девочки»
Жесткий винегрет
10 февраля, 2017 в 16:50
стиль и основная мысль разные вещи, хотя не того, не того разглядеть вы не в состоянии
Miss-Underfined
10 февраля, 2017 в 16:51