Как правильно бить женщин

Для того чтобы из хороших мальчишек вырастить уродцев, существуют специальные инструкции.

Всем доброго дня. Решила поддержать имидж «злой тетеньки» и «мисс высокомерность». Расскажу вам о полуросликах, я так называю мальчишек, которые по возрасту уже не дети, а по уровню еще не мужчины. В последнее время таких «бемби» вокруг меня скопилось достаточно много, это и личные знакомые, и дети подружек. Удивляет происходящая деградация. Открыть девушке дверь – это западло, помочь нести тяжелую сумку – «зашквар» (почему-то термин из мест лишения свободы снова в моде). Самое дикое, что для них норм бить женщину. В соцсетях, в группах для полуросликов ходит даже инструкция как это делается. Бить оказывается нужно по-касательной, чтобы синяка не осталось. Долбаный стыд! Самый дикий треш, который я когда-либо встречала в сети. Эти люди со странными принципами скоро станут родителями и взрослыми дядьками, которых будет слушать подрастающее поколение.

Так вот ребята, даже если ты супер красивый и весь такой расписной, и успешный, но тебе западло нести сумку, ты блин полурослик. Если тебе норм бить женщину, ты можешь зарабатывать миллионы и ездить на крузаке, ты блин не мужчина. Самое стремное, что у таких бемби уверенности немерено, он думает, что для любой он сокровище. Такие мальчики ведут себя так, как продавцы книг. Они плюют тебе в уши, что это супер и таких ты нигде не найдешь, ребята да таких как вы дают на базаре по пять рублей за штуку и брать никто не хочет.

Эти дети воспитаны на статусах в контакте и хештегах инсты. Читала эти группы, женщин там называют «телками», «бабами», «тварями» и … на этом сайте запрещены матерные выражения. Самым страшным у этих странных людей является «взять бабу с прицепом»! Я вот так скажу, быть бабой с прицепом это не так стремно, как связаться с балластом вроде тебя. Для того чтобы из хороших мальчишек вырастить уродцев, существуют специальные инструкции. В этих адских текстах написано как отвечать, если женщина попросит принести сумку или хотя бы матом ее не крыть.

На самом деле уродцев единицы, но нормальным парням стремно признаться, что они нормальные. Это долбанное общественное мнение.

Короче, ребятки вы подумайте. А я пойду на лавочку и с соседками проституток пообсуждаю.