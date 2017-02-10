Сегодня Карагандинцам предлагали ехать на работу на велосипеде

Рискнул только один

Алматинские любители велосипедного спорта предложили поддержать всемирную акцию Winter bike to work day и добраться до работы на экологически чистом транспорте. В социальных сетях разместили предложение для всех неравнодушных к проблемам экологии. Больше всех таковых оказалось в Алматы, Шымкенте, Талдыкоргане и Кызылорде. Хотя, возможно, дело не в активной социальной позиции, а в сильном морозе, который стоял сегодня с утра. Тем не менее, один смельчак все же нашелся. Им стал механик магазина Limpopo-Outdoor.

Напомним, что по данным сайта rp5.kz в 9 часов утра было -27 градусов, а ощущались они как все 42.