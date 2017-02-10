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Карагандинка не может устроить ребёнка в детский сад
В редакцию обратилась молодая женщина, которая пожаловалась на странную ситуацию в карагандинском отделе образования. Дарья Силютина сделала несколько попыток поставить своего ребёнка в очередь в детский сад. Но ей пока не удалось встать даже в саму очередь возле кабинета.
— Они работают и по средам, но я приезжала несколько раз в пятницу, и сегодня тоже,- рассказывает Дарья.- Оказалось, что по пятницам у них вся очередь в кабинет только по предварительной записи. Какая-то женщина, я не знаю ни её должность, ни фамилию, она составляет заранее на пятницу список. То есть родители приезжают, в четверг или в среду, и записываются. Этого правила нигде у них нет, никто не предупреждает. В прошлый раз я тоже не смогла попасть, потому что там был ещё и скандал из-за этой очереди.
По словам Дарьи, родители стараются приехать за несколько часов до того, как в кабинете начнут принимать. Но по пятницам это не помогает. Даже если человек приехал заранее, принимают только по составленному списку. Можно приехать первым, а попасть в кабинет последним.
— Мне сказали: если хотите в порядке живой очереди, приходите в среду!- возмущается молодая мама.- Сегодня я сама подошла к этой чиновнице и поинтересовалась почему так происходит. Ведь у них нет об этом никаких объявлений. Эта сотрудница сказала мне, что ей так удобно.
Прояснить ситуацию в самом отделе образования пока не удалось.
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«Прояснить ситуацию в самом отделе образования пока не удалось.»
Концов не найдете. Это Система. К вам еще не звонили с «рекомендацией»-«не раздувать скандала на ровном месте»? Если нет-то скоро позвонят.
02556
10 февраля, 2017 в 18:54