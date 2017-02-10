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Спортсмены остались довольны организацией соревнований
Зимняя Универсиада в Алматы подошла к концу. Для Караганды, как и для Казахстанцев в целом, она прошла успешно — страна побила свой рекорд по количеству медалей, а спортсмены нашей области завершили соревнования с пятью медалями.
Корреспондент nv.kz связался с бронзовой медалисткой Универсиады Анной Стоян, и расспросил ее о том, что она думает о прошедших стартах.
— Мне очень понравилась организация Универсиады, — говорит она. — Это уже третья Универсиада на моей памяти, и в Алматы — лучшая. Я была и на закрытии и на открытии. Что же касается кухни, то она работала круглосуточно. Была европейская, азиатская и казахская. Вообще, многие говорили, что наша Универсиада не уступила Олимпийским Играм в Сочи.
Напомним, что Анна Стоян завоевала бронзовую медаль в лыжном спринте.
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