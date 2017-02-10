На улицах Караганды стало в три раза больше камер видеонаблюдения

Об этом во время своей отчетной встречи с жителями Октябрьского района рассказал аким города

На улицах и во дворах Караганды стало в три раза больше камер видеонаблюдения. Об этом сегодня, 10 февраля, во время своего отчета рассказал жителям Октябрьского района аким Нурлан Аубакиров.

Этим летом в Караганде отремонтируют 26 дорог и 10 дворов. Причем большая их часть – в Октябрьском районе. Что касается первых, то власти планируют привести в порядок объездные дороги 12 и 21 микрорайонов, дорогу по маршруту 49 автобуса и в 19 микрорайоне Майкудука. Кроме того, средний ремонт придет на улицы Зелинского, Луначарского, Социалистической, Махметова, Дружбы, Маметовой, Локомотивная и Гайдара.

— В рамках ремонтной кампании планируется установка энергосберегающих светодиодных светильников на 15 магистрали – от Тойота Центра до кафе Беркут, — рассказал народу с трибуны Нурлан Аубакиров. – Выполнение этих мероприятий стало возможным за счет средств, выделенных из областного бюджета.

Еще, по словам градоначальника, ремонт сделают в 10 карагандинских дворах, причем шесть из них находятся в Октябрьском районе. К сожалению, адреса домов-счастливчиков в докладе акима не прозвучали. Зато Нурлан Ерикбаевич сказал, что на них потратят 860 миллионов тенге.

— С прошлого года количество камер видеонаблюдения в городе увеличилось с 293 до 909, — обрадовал людей Нурлан Аубакиров. – Основными точками их дислокации являются места общего пользования, объекты соцкультбыта и придорожная инфраструктура. Реализация этого проекта оказала положительное влияние на криминогенную обстановку в городе.