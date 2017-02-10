Хорошо ли вы знаете Караганду?

Пройдите тест на знание улиц родного города

Сегодня исполнилось 83 года с того дня, как Караганда получила статус города. К этому празднику разработали специальный онлайн-тест для тех, кто считает себя знатоком истории своего города. Пройти его можно здесь. Тест называется «Хорошо ли ты знаешь Караганду?»