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Пройдите тест на знание улиц родного города
Сегодня исполнилось 83 года с того дня, как Караганда получила статус города. К этому празднику разработали специальный онлайн-тест для тех, кто считает себя знатоком истории своего города. Пройти его можно здесь. Тест называется «Хорошо ли ты знаешь Караганду?»
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Спасиб…. классно!!!!
Саша
10 февраля, 2017 в 21:09