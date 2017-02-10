Карагандинец с помощью депутата выиграл бутылку коньяка

Эту историю он рассказал акиму города на его отчетной встрече с населением

Карагандинец сделал ставку на кандидата в депутаты и выиграл бутылку коньяка. Так гендиректор компании «Караганды Су», сам того не подозревая, помог пенсионеру одержать победу в споре. Эту историю сегодня, 10 февраля, Исмаил Еникеев рассказал акиму города во время его отчетной встречи с жителями Октябрьского района.

Пожилой карагандинец Исмаил Еникеев стойко выслушал почти часовой доклад акима города и поспешил к микрофону, чтобы задать ему вопрос. В арсенале пенсионера их было несколько. Но восторг и одобрительный смех публики вызвал тот, который касался депутатов.

— У нас есть городской маслихат, — начал издалека Исмаил Гадиевич. – По-моему, это у нас палата лордов. Почему? Вот у нас был депутат Ляпунов. Он раньше руководил «Теплотранзитом», а потом ушел на повышение. Тут на его место поставили другого человека, и он тоже стал депутатом. Когда были последние выборы, я с одним человеком поспорил на бутылку коньяку, что депутатом станет новый директор «Караганды Су». Потому что его предшественник сидел в маслихате. Точно! Я выиграл бутылку коньяку! Поэтому я хочу спросить: у нас палата лордов или всенародно избираемый маслихат?

Тут зал разразился смехом. Смеялся и нынешний гендиректор компании «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев. Он как раз сидел рядом со стоявшим у микрофона пенсионером. А вот акиму Караганды было не до смеха.

— Закон у нас один, — сказал он серьезно. — Население выбирает депутатов маслихата. Быть избранными имеют право все граждане, достигшие определенного возраста и подходящие по требованиям законодательства. Никто никому депутатское кресло не передает по наследству! Депутатов выбирают наши жители! И что касается депутатов, то они проводят огромную работу. Честно говоря, из-за них достается и мне.

После этих слов Нурлан Аубакиров в красках рассказал, как депутаты во время распределения бюджета борются за то, чтобы власти дали денег на ремонт улицы или двора именно в его округе. Потому что они представляют интересы своих избирателей.

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