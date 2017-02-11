Google обязали передавать ФБР письма пользователей

Юристы Google в свою очередь намерены обжаловать решение

Компанию Google обязали передавать властям письма пользователей, которые хранятся на серверах за пределами США, если на это будет дан ордер. Такое решение вынес суд Филадельфии, сообщает агентство«Интерфакс» со ссылкой на Reuters.

Теперь агенты Федерального бюро расследований (ФБР) смогут проводить внутри США следствия, связанные с мошенничеством.

«Хотя получение Google информации со своих многочисленных центров обработки данных за границей потенциально может рассматриваться как вторжение в частную жизнь, фактическое нарушение неприкосновенности частной жизни происходит только в случае раскрытия этой информации в Соединенных Штатах», — говорится в постановлении судьи Томаса Рутера.

Юристы Google в свою очередь намерены обжаловать решение и заявили, что оно принято без учета прецедента.

Летом прошлого года в аналогичном споре между властями США и компанией Microsoft суд встал сторону последней. Апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что власти не могут принуждать Microsoft передавать клиентские данные, хранящиеся на серверах в Ирландии в рамках расследования дела о наркотиках.

Компании Силиконовой долины очень внимательно следили за ходом этого разбирательства на фоне разногласий между Европой и США относительно доступа к данным. Наблюдатели отмечали, что решение нью-йоркского суда, скорее всего, станет прецедентом для споров вокруг защиты конфиденциальности облачных сервисов.