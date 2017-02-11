Куда идем на выходных

Синоптики обещают нам морозные выходные. Так что, судя по всему, грядущие субботу и воскресенье лучше всего прожить на диване под теплым пледом. Тем же, кто не любит сидеть дома в свободное время, мы посвящаем новый обзор грядущих культурных мероприятий.

Театры и не только

Карагандинцев приглашают на концерт классической музыки. В программе: концерт для скрипки с оркестром (Я.Сибелиус)

симфония №1 (Д.Шостакович). Солист — народный артист России, лауреат международных конкурсов Максим Федотов (скрипка, Москва). Дирижер — главный дирижер, художественный руководитель, лауреат Всероссийского конкурса Петр Грибанов.

«Семь невест и один жених» — так называется комедия, которая пройдет в субботу, 11 февраля, на сцене Красного зала «Музкомедии». У капитана в отставке Жуля не дом, а прелестный цветник, ведь бравый офицер – отец семи красавиц-дочерей. Но что делать, если девицам уже пора замуж, а подходящих молодых людей на горизонте нет?! Ежедневно отец отправляется на улицы города и развешивает объявления о том, что… нужны женихи!

Темиртауский театр для детей и юношества подготовил английскую комедию «Смешные деньги», повествующую о том, почему шальное богатство не приносит счастья. Английский бухгалтер Генри находит чемодан денег. Казалось бы, теперь жизнь наполнится красками и яркими мечтами. Однако, герой понимает, что деньги «нечистые» и вместе с женой пытается сбежать за границу. А в итоге все глубже погружается в водоворот вранья, паники и бесконечной путаницы.

В воскресенье, 12 февраля, артисты театра им. Станиславского расскажут о любви казахских Ромео и Джульетты — Козы-Корпеша и Баян-Сулу. В основе пьесы «Поэма о любви» лежит казахский народный эпос, повествующий о трагической любви юноши и девушки в те жестокие времена, когда женщина являлась предметом торга. Эта история по-прежнему волнует зрителей, потому что сила любви – это вечная тема для всех времен и народов.

А вот еще…

«Два часа счастья»

«Соломенная шляпка»

Выставки

В преддверии открытия Всемирной выставки «EXPO — 2017» в Астане в Темиртауском городском историко-краеведческом музее работает новая экспозиция «Территория открытий». Более 60 раза проходила Всемирная выставка, десятки городов и стран принимали на своей земле EXPO. И что же дало людям EXPO, так сказать, в глобальном смысле? За ответами музей и приглашает на выставку.

Также напоминаем, что в областном музее изобразительного искусства вот-вот завершит работу экспозиция «Караганда глазами мастеров». Если вам интересна история нашего города — поспешите в музей! Здесь вы найдете картины, составившие летопись развития Караганды с 1930-х годов и до нынешних дней. Экспозиция наглядно покажет, как менялся наш город на протяжении своей «жизни».

А вот еще…

Выставка «В новый год — с новыми силами»

Выставка «VIVA ШАХАН!»

Экспозиции областного историко-краеведческого музея

Экспозиции историко-краеведческого музея г.Темиртау

Экскурсии «ЭкоМузея»

Куда пойти с детьми?

В субботу, 11 февраля, на сцене Красного зала Академического театра музыкальной комедии — сказка «Морозко». Но не думайте, что подробности этой волшебной истории вам давно знакомы! Здесь в один сюжет вплетены элементы нескольких сказок: «Двенадцать месяцев», «Морозко», «Золушка». Зрителям обещают много музыки, интриг, сказочных перевоплощений.

Тем временем в студии кукол «Буратино» подготовили сказку «Нолик и Симка в гостях у смурфиков». Покажут ее также в субботу. Увлекательный сюжет объединил любимых нынешними мальчишками и девчонками героев — Фиксиков и смурфиков. Нолика, Симку и их новых друзей, забавных синих гномиков, ждут интересные приключения.

А в воскресенье, 12 февраля, в «Музкомедии» — сказка с участием ростовых кукол «Любопытный слоненок». Слоненок попадает на болото к Крокодилу, который обещает ответить на все его вопросы. Бабуин, Страус и Жирафа понимают, что со Слоненком может произойти беда, они разыскивают его и спасают от злого хищника. В результате всей этой истории Слоненок получил прекрасный длинный нос, который назвали хоботом. Забавная история, которая мягко подводит зрителей к прозрачной морали: если ребенком никто не занимается, он может попасть в очень неприятную историю…

Также сообщаем, если вы еще не в курсе, что в Караганду прибыл с гастролями знаменитый цирк Юрия Никулина. Зрителям обещают незабываемое зрелище — яркие и захватывающие дух номера. Артисты пробудут в нашем городе до 12 марта, а первое представление пройдет в воскресенье, 12 февраля.

А вот еще…

Сказка «Кто сказал «Мяу»?»

Сказка «Волшебная хлопушка»

Сказка «Теремок»

Сказка «Три поросенка и серый волк»

Каток в Центральном парке

Каток на стадионе «Шахтер»

На этом наш обзор подошел к концу. Всем желаем теплых выходных!