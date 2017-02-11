О правах потребителей в сфере розничной торговли

27.01.2017 года Управление по защите прав потребителей Октябрьского района г. Караганды провело круглый стол по вопросам защиты прав потребителей в сфере розничной торговли. В мероприятии приняли участие представители палаты предпринимателей Карагандинской области, Управления государственных доходов Октябрьского района г. Караганды, ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства г. Караганды», общественного объединения по защите прав потребителей «Конвенция», а также представители объектов розничной торговли.

В ходе круглого стола повторно проводилось разъяснение Закона РК от 21.04.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей».

21 апреля 2016 года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей». В соответствии с последними поправками, внесенными в Закон «О защите прав потребителей», усовершенствованы требования к продаже, возврату и замене товаров.

Управление в рамках реализации задач по защите прав потребителей тесно взаимодействует с потребителями: рассматривает обращения физических и юридических лиц в сфере защиты прав потребителей, предоставляет правовую помощь в виде разъяснений и консультаций, проводит мероприятия по повышению правовой грамотности населения.

Согласно принятым дополнениям в Закон «О защите прав потребителей» расширен круг обязанностей продавца, в частности:

— продавцу запрещается ограничивать права потребителей в отношении применения фото, видеосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. В последующем в случае отсутствия у потребителя документа, подтверждающего факт приобретения товара, он вправе ссылаться не только на свидетельские показания, документы и другие средства доказывания, а также на фото и (или) видеофиксацию;

— информация, предоставленная потребителю на одном языке либо на иностранном языке, считается не предоставленной и влечет соответствующую административную ответственность;

— продавец обязан обеспечить обмен или возврат товара, проданного с истекшим сроком годности, независимо от его употребления, сохранения товарного вида в течение тридцати календарных дней со дня приобретения товара с возвратом потребителю денежной суммы за купленный товар. При этом товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый аналогичный товар, то есть на товар, не бывший в употреблении;

— если у продавца в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение десяти календарных дней со дня предъявления такого требования;

— продавец несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя также, если товар предоставлен, продан, а услуга оказана безвозмездно или по сниженной цене.

Хотелось бы напомнить о самом Законе «О защите прав потребителей» (далее — Закон) от 04.05.2010 г. №274- IV, который регулирует общественные отношения, возникающие между потребителями товаров (работ, услуг) и продавцами (изготовителями, исполнителями) товаров (работ, услуг).

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона РК «О защите прав потребителей» Продавец (изготовитель) обязан обеспечить обмен или возврат непродовольственного товара надлежащего качества, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также документ, подтверждающий факт приобретения товара, в течение четырнадцати календарных дней, если более длительный срок не установлен договором, со дня приобретения товара, за исключением:

1) лекарственных средств, изделий медицинского назначения;

2) нательного белья;

3) чулочно-носочных изделий;

4) животных и растений;

5) метражных товаров, а именно тканей из волокон всех видов, трикотажного и гардинного полотна, меха искусственного, ковровых изделий, нетканых материалов, лент, кружева, тесьмы, проводов, шнуров, кабелей, линолеума, багета, пленки, клеенки.

Вопросы защиты прав потребителей в сфере розничной торговли будут всегда актуальны, ведь самые распространенные случаи нарушений прав потребителей происходят в процессе возврата или обмена товара. Причем стоит отметить, что сложнее вернуть или заменить качественный товар, чем некачественный. Главное на сегодняшний день повысить грамотность населения по знанию своих прав в сфере розничной торговли.

Руководитель отдела по защите прав потребителей УЗПП Октябрьского района г. Караганды Орманова А.Б